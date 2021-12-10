Rüyada Acı veya Ağrı Hissedilir mi? Hissediliyorsa Bunlar Gerçek midir?

Rüya sırasında acı veya ağrı hissedilir mi? Eğer Hissediliyorsa, bu acı ve ağrılar "gerçek" midir; değil midir? İşte bu soruların şaşırtıcı cevapları...