Rüyada Acı veya Ağrı Hissedilir mi? Hissediliyorsa Bunlar Gerçek midir?

Rüyalar, tuhaf olay örgülerinden saçma sapan karakterlere ve kafa karıştırıcı deneyimlere kadar pek çok ilginç duruma konu olabilir. Dramatik ve görünüşte acı veren durumlar da rüyalarda yaşanabilir. Örneğin rüyanızda, bir ağaç tarafından ezilirken acı içinde kaldığınız görebilirsiniz ve çığlık atarsak uyanabilirsiniz. Peki ama bu acıyı gerçekten hisseder miyiz? Ya da uyurken maruz kaldığınız gerçek bir acı rüyada da hissedilir mi?
Bu, kendisini çevreleyen bir dizi ilginç çalışma bulunan karmaşık bir konu. Genel fikir birliği ise rüyalarda acı veya ağrı hissedebileceğimiz yönünde. Üstelik her iki yönde de... Ancak bu acının ve ağrının rüya tarafından mı yoksa vücudunuzda fiziksel olarak meydana gelen bir şey tarafından mı tetiklendiği sorusunun cevabı tam anlamıyla nörolojik mayın tarlasına dönüşüyor.
Rüyalarda acı hissetmenizin bir nedeni, gerçek hayatta meydana gelen acı verici bir şey olabilir. Örneğin, uyurken bir sinek veya arı tarafından ısırılırsanız, eğer o anda rüya görüyorsanız, bu acıyı rüyanızda da hissedersiniz. Rüyalardaki bu tür ağrı, katılımcılar uykunun hızlı göz hareketi (REM) aşamasındayken ağrıyı yönetmek için kan basıncı manşonlarının kullanıldığı 1993 tarihli bir makalede araştırıldı.
Katılımcıların deneyimlediği acı, manşonların gerilmesine neden olarak gerçek hayattaki acıyı taklit ediyordu. İlginç bir şekilde, rüyaların konusu bu acı etrafında odaklanma eğilimindeydi.
Rüyada görülen ağrı, kaynağının gerçek hayattaki bir uyarıcıdan ziyade rüyanın içeriği olması bakımından "gerçek" acıdan farklı. Örneğin, birisi gerçek hayatta hiç olmadığı bir şekilde işkence gördüğünü hayal ediyor olabilir. Ancak, rüyadaki travma, muhtemelen acı verici durumlara ilişkin öğrenilmiş algılardan esinlenerek, o anda hala acı olarak hissedilir. Rüya ağrısı genellikle rüyayı gören kişi uyanır uyanmaz kaybolur.
Güney Carolina'daki Furman Üniversitesi'nde psikoloji yardımcı doçenti olan Erin Wamsley, Vice'a "'gerçek acının bile tamamen kafanızda olduğunu iddia ediyorum" diyor. Ağrı, bir açıdan zihinsel bir deneyimdir. Yani bir yaralanma yaşadığımızda, ağrı hissi, etkilenen vücut kısmından ziyade beynimizde oluşur.
Beyindeki ağrı, periferik sinir sisteminizdeki ağrı reseptörlerinden gelen bilgilerle tetiklenen, serebral korteksinizin ağrıyla ilgili alanlarında aktivasyon olarak ortaya çıkar. Rüyada ağrılı bir olay görüldüğünde, beyniniz muhtemelen vücudunuzdan ağrı mesajları almıyor, bunun yerine geçmişinizden gelen acı hatıralarından yararlanıyor.
Gece nöbetleri (veya karabasan) geçirme olasılığınız söz konusu olduğunda, genel sağlık durumunuz, rüyalarda hissedebileceğiniz ağrının sıklığında ve doğasında rol oynuyor gibi görünüyor. 2017'de yapılan bir araştırma, rüyalardaki ağrının, sağlıklı insanların rüyalarının yaklaşık yüzde 1'inde ve akut ve şiddetli ağrısı olanların yüzde 30'unda meydana geldiğini söylüyor.
Araştırmanın yazarlarının yazdığına göre "Hastalarda, ağrılı rüyalar gerçek ağrı tarafından tetiklenebilirken, sağlıklı kişiler için ağrılı rüyalar ağrı hatıraları olabilir. Gelecekteki araştırmalar ağrının uyku sırasında nasıl işlendiğini netleştirmeli. Kronik ağrılı hastalar olumsuz tonda rüyalar gördükçe, kronik ağrı hastalarına rüyalarını sormak ve gerekirse hayal provası tedavisi gibi spesifik tedavi seçenekleri sunmak faydalı olacaktır."
Sonuç olarak rüyalarda acı hissedebilir misiniz sorusunun cevabı "Evet" oluyor, ancak uyanık haldeki sağlığınız bu ağrının "gerçek" mi yoksa "hayal" mi olduğunu belirliyor...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın