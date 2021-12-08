YouTube, Tartışmalara Neden Olan Konuda "Şeffaflık Raporunu" Yayınladı!

YouTube, telif hakkı şeffaflık raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor, kullanıcıların karşılaştığı telif hak sorunlarına daha fazla ışık tutarken, son dönemde yanlış verilen telif hak talepleri de böylece ortaya çıkmış oldu.
Ocak ve haziran ayları arasındaki tüm telif hak taleplerinin yüzde 99'undan fazlası, YouTube'u olası telif hakkı sorunlarına karşı otomatik olarak izleyen Content ID aracılığıyla ortaya çıkartılmış. Bunların sadece yüzde 0.5'lik bir kesimi tartışmalara sebep olurken, diğer telif hakkı talepleri ise oluşturulan web formları ve Copyright Match aracı aracılığıyla gönderilmiş. YouTube, yayınladığı raporda, manuel olarak yapılan hak taleplerine itiraz edilme olasılığının Content ID ile ortaya çıkanlara oranla 2 kat daha fazla olduğunu söylerken, totalde 722.7 milyondan fazla telif hakkı talebinde bulunulduğunu da dile getiriyor.
YouTube'un yayınladığı şeffaflık raporuna buradan ulaşabilirsiniz.
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