S Pen Galaxy S21'e Gelebilir, Galaxy Note Yerini Z Fold'a Bırakabilir

Yeni dedikodulara göre Samsung, amiral gemisi telefon serilerinde önemli bir değişikliğin planlarını yapıyor olabilir!

S Pen, Galaxy S21'e Gelebilir

Samsung'un 2021 amiral gemileri, Galaxy Note 20 serisinin tanıtılmasının hemen ardından konuşulmaya başlandı. Galaxy S21 adıyla gelmesi beklenen telefon serisi, "konuya yakın kaynaklara" göre "Unbound" kod adı altında geliştiriliyor.

M1, N2 ve O3 cihaz model isimlerine sahip olan cihazlardan O3'ün S Pen ile geleceği iddia ediliyor. S Pen, Galaxy Note serisine has bir aksesuar olsa da gelecek sene yeni bir Galaxy Note'un tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmiyor. Rapor, Samsung'un yılın ilk yarısında S serisi amiral gemisini, ikinci yarısında ise Z Fold serisini tanıtacağını söylüyor.

Bu durumda Samsung'un S ve Note serilerini bir araya getirebileceği düşünülüyor. Hatta katlanan telefonların da S Pen desteğiyle gelebileceği ve Note serisinin yerini doldurabileceği söyleniyor.

Samsung gerçekten de Galaxy S21 serisine S Pen'li bir telefon dahil ederse ya da Galaxy S21 Ultra'ya kalem eklerse, firmanın telefon serisi ciddi bir değişim yaşayacak demektir.

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