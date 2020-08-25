Samsung Telefonlar için Mobil Uygulamaları Windows 10'dan Kullanma Vakti

Microsoft'un popüler Telefonunuz uygulaması, eğer Samsung marka bir Android telefona sahipseniz, size hayatı kolaylaştıracak önemli bir işlev sunmaya başlıyor.

Mobil uygulamalara PC'den erişim

Microsoft'un Telefonunuz (orijinal adıyla Your Phone) uygulaması, aldığı güncellemeyle telefonunuzdaki uygulamaları PC'den görmenize izin verecek. Tek şartla: Doğru telefona sahipseniz.

Yenilik, çoklu görev için uygulamaları ayrı pencerelerde çalıştırmanıza izin veriyor. Dilerseniz uygulamaları Başlat Menüsü'ne veya görev çubuğuna da sabitleyebiliyor, etkileşim için fare ve klavyeyi kullanabiliyorsunuz.

İşlevi kullanabilmek için Telefonunuz uygulamasının en son sürümüne ve Link to Windows bütünleşmesi sunan bir telefona ihtiyacınız var. Bu, Android 9.0 veya üzerini kullanan bir Samsung telefonu anlamına geliyor. Bunların yanında bilgisayar ve telefonun aynı yerel ağda bulunması gerekiyor, yani telefonu evde unutursanız bu işlevi kullanamıyorsunuz.

Yine de bu işlevin telefon ekranını olduğu gibi PC'ye yansıtmaya ve telefon arayüzünde uygulamları arayıp çalıştırmaya kıyasla büyük bir adım olduğu açık. Tam Microsoft'un PC'ler ile mobili kusursuza yakın bir biçimde birleştirmeyi öngören Continuum hayali gerçeğe dönüşmese de, buna yaklaşıldığı söylenebilir.

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