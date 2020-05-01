Sabit Diski Tüketen Garip macOS Sorunu

macOS Catalina'da ve dahili Capture uygulamasında ortaya çıkan bir sorun, cihazın sabit diskinin hızlı bir biçimde dolmasına yol açabiliyor.
Yapılan keşif, Image Capture uygulamasındaki bir hatanın fotoğrafları iPhone'dan veya iPad'dan kopyalarken ortaya çıktığını gösteriyor. Bu sırada oluşan boş veri dosyaları, bilgisayarın sabit diskini doldurabiliyor.
Uygulamayı kullanarak fotoğrafları kopyaladığınızda, dosyala genellikle HEIF biçiminde kopyalanıyor. Ancak "orijinalleri koru" seçeneğinin işaretini kaldırırsanız, dosyalar daha küçük JPG dosya türüne dönüştürülüyor. Bununla disk alanından tasarruf etmek amaçlansa da, sorun nedeniyle tam tersi yaşanıyor.
Image Capture, bir sorundan dolayı her dosyanın sonuna 1,5MB boş veri ekliyor ve dosyanın boyutunu gereksiz şekilde büyütüyor. 1,5MB çok fazla görünmese de, geniş bir fotoğraf koleksiyonunuz varsa bu büyük bir alanın boşa gitmesi demek.
Apple'ın sorundan haberdar olduğu söyleniyor, ancak onarımın ne zaman geleceğine dair bir bilgi yok. Çözüm gelene kadar sorundan uzak durmak için fotoğrafları aktarırken Image Capture'ı kullanmayın.
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