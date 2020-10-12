Sadece 10 Yaşındaki Bir Çocuk (Ve Tabii ki Annesi) Dünya Devine Dava Açtı

Oyun dünyasının dev şirketi Nintendo, devam eden Switch problemi sebebiyle bir çocuk ve annesi tarafından dava edildi.

12 Ekim 2020 00:02

Levent Öztürk