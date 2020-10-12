Sadece 10 Yaşındaki Bir Çocuk (Ve Tabii ki Annesi) Dünya Devine Dava Açtı

Nintendo'ya, Joy-Con kayması problemi sebebiyle 10 yaşında bir çocuk (ve tabii ki annesi) tarafından dava açılmış durumda. İkilinin Nintendo'ya karşı dava başvurusunda iddia edilene göre firma, devam eden Joy-Con kayması sorununu düzeltmek için yeterli çaba göstermedi ve müşterilerini mağdur etti.
Joy-Con kayması, temel olarak kontrol kolunda var olan ve bir süre kullanımdan sonra analog çubuğun herhangi bir müdahale olmadan hareket algılaması olarak tanımlanabilir. Bu sorunun sonucunda karakterler veya imleç ekranda kendi kendine hareket ederken, durumun rahatsız ediciliğinin yanı sıra hassas kontrollerin çok zorlaşması veya oyun içerisinde yanlış seçimler yapılması gibi durumlar da ortaya çıkıyor.
Nintendo'ya karşı açılan bu davada çocuğun, konsolun alınmasının üzerinden bir ay bile geçmeden, dokunulmasa bile Joy-Con'un hareket algılamaya başladığı anlatılıyor. Anne Luz Sanchez'in söylediğine göre, zamanla "Joy-Con kayması o kadar belirgin oldu ki, kontrol kolları genel oyun kullanımı için kullanılamaz oldu." Sanchez bu durumun ardından bir başka Joy-Con çifti aldığını ancak sadece yedi ay sonra aynı sorunun tekrar yaşandığını söylüyor.
Her ne kadar Nintendo'ya bu sorun hakkında daha önce de pek çok şikayet ulaşmış olsa da, sorunun pek çok kişi için devam ettiği görülebiliyor. İlginç bir şekilde Nintendo, Temmuz 2019 tarihinde Joy-Con kaymasını bir kullanıcının garantisi bittikten sonra bile ücretsiz tamir etmeye başladı. Pek çok kişi de bu kararı Nintendo'nun gerçekten bir sorun olduğunu kabul etmesi olarak yorumladı ve aradan geçen zamanda Nintendo özür de diledi.
Ancak Nintendo'nun ücretsiz tamirler sunmasına rağmen Sanchez'in avukatları, Nintendo'nun müşterileri uyarmak için yeterince çaba göstermediğini, ayrıca "bozuk" bir ürünü satmaya devam ettiğini düşünüyor. Şikayette, "Nintendo'nun hatalı ürünleri bu hatadan haberi olmasına rağmen pazarlamaya ve satmaya devam ettiği ve Joy-Con Kayması hatasını pazarlama, reklam veya ambalaj üzerinde tüketicilere açıklamadığı" belirtiliyor.
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