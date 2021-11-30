Sadece 3 Dakika Kırmıza Işığa Bakmak, Bakın Hayatı Nasıl Değiştiriyor...

Yeni bir araştırmaya göre sadece üç dakika boyunca kırmızı ışığa bakmak, gözlerimizde ortaya çıkan ciddi bozulmaları önleyebiliyor.