Sadece 3 Dakika Kırmıza Işığa Bakmak, Bakın Hayatı Nasıl Değiştiriyor...

Yeni bir araştırmaya göre sadece üç dakika boyunca kırmızı ışığa bakmak, gözlerimizde ortaya çıkan ciddi bozulmaları önleyebiliyor.

  • Levent Öztürk
3 dakika kırmızı ışığa bakın ve...

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