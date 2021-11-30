Sadece 3 Dakika Kırmıza Işığa Bakmak, Bakın Hayatı Nasıl Değiştiriyor...

Scientific Reports dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, derin kırmızı ışığa sadece üç dakika boyunca bakmak kötüleşen görme yetisini ciddi ölçüde iyileştirebiliyor. Etkileyici bir şekilde, tek bir ışık seansından edinilen iyileşmeler, tüm hafta boyunca varlığını sürdürüyor ancak bu iyileşme sadece sabah uygulandığında işe yarıyor.
Araştırmacılar, fotoreseptör hücrelerimizdeki mitokondri bozulmaya başladığından, adenosin trifosfat (ATP) adı verilen bir molekül formunda enerji üretmede daha az verimli hale geldikçe, görme yeteneğinin yaşla birlikte azalma eğiliminde olduğunu açıklıyor. Bununla birlikte, önceki araştırmalar, koyu kırmızı bir renge sahip olan uzun dalgalı ışıkla mitokondriyal performansın artırılabileceğini ve bu dalga boylarına maruz kalmanın bu hücrelerde işlevi geri yükleyebileceğini gösteriyor.
Retina iki farklı tipte fotoreseptör hücre içerir: çubuklar ve koniler. Çubuklar düşük ışıkta görmemize yardımcı olur, ancak enerji talepleri karşılanmazsa zamanla ölebilir. Koniler ise renkli görebilmemizi sağlar. Daha da önemlisi, yeterli ATP almazlarsa koniler ölmezler, sadece işlevlerinde azalma olur. Bu da mitokondriyal verimliliğin artırılmasının görme yeteneğini geri kazanmasının muhtemel olduğu anlamına geliyor.
Aynı araştırmacılar, geçtiğimiz yıl iki haftalık bir süre boyunca günde üç dakika koyu kırmızı ışığa maruz kalmanın, 40 yaşın üzerindeki insanların renkli görüşünü yüzde 22 oranında iyileştirdiğini ortaya koyan bir çalışma yayınlamıştı. En son çalışmalarında, tek bir kez maruz kalmanın benzer faydalar sağlayıp sağlayamayacağını belirlemeye çalıştılar.
Her biri 670 nanometre dalga boyuna sahip koyu kırmızı bir ışığa bakarak üç dakika harcayan 34 ile 70 yaşları arasında 20 katılımcıyı araştırmaya aldılar. Önceki araştırmalar, mitokondriyal fonksiyonun gün boyunca dalgalandığını gösterdiğinden dolayı yazarlar, katılımcıların hafif tedavilerini sabah 8 ile 9 arasında yapmaları konusunda ısrar ettiler.
Araştırmacılar, üç saat sonra her katılımcının görme yeteneğini test etti ve koyu kırmızı ışığa tek bir sefer maruz kalmanın renk görüşünü ortalama yüzde 17 artırdığını buldu. Yaşı daha yüksek olan bazı katılımcılarda, iyileşme derecesi yüzde 20'nin üzerindeydi.
Çalışma yazarları yedi gün sonra gönüllülerinin yarısı üzerinde takip testleri yaptılar ve bu faydaların tam bir hafta boyunca sürdüğünü keşfettiler. Ancak deney, öğleden sonra koyu kırmızı ışığa maruz kalma kullanılarak tekrarlandığında, renk görüşünde hiçbir gelişme gözlemlenmedi.
Bu bulgular hakkında yorum yapan çalışma yazarı Glen Jeffery, "Sabahları uzun dalgalı koyu kırmızı ışığa tek bir maruz kalmanın, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen önemli bir sağlık ve esenlik sorunu olan görme azalmasını önemli ölçüde iyileştirebileceğini" söylüyor ve devam ediyor: "Yakın gelecekte, bir kahve yaparken veya bir podcast dinlerken haftada bir kez üç dakikalık koyu kırmızı ışığa maruz kalma yapılabilir ve bu kadar basit bir yöntem ile dünya çapında göz bakımını ve vizyonu değiştirebilir."
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