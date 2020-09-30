Sadece Avucunuzu Gösterin Yeter: Amazon'dan Avuç İçiyle Temassız Ödeme

Amazon, avuç içinizi uzatarak, herhangi bir yüzeye temas etmeden ödeme yapmanızı sağlayan ödeme sistemini tanıttı. Amazon One, firmanın kendi geliştirdiği algoritmaları ve donanımı kullanarak avuç içinizi bir imzaya dönüştürüyor.
Amazon, yeni hizmetini insanların kendilerini tanıtmasının gerektiği perakendecilere, stadyumlara ve ofis binalarına sunacak. Amazon'a göre avuç içi, diğer biyometrik yöntemlerden daha güvenli çünkü el içinin resmine bakarak kimliğini söylemeniz mümkün değil. Yüz tanımanın aksine, sistemin çalışması için elinizi cihazın üzerine götürüp, avucunuzu göstermeniz gerekiyor ve bu yüzden daha güvenli olduğu düşünülüyor. Sistemin temas etmeden çalışması, elbette Covid-19 döneminde önemli bir özellik.
Amazon, yeni hizmetini Seattle'daki iki Amazon Go mağazasında deneyecek. Firmaya göre yeni hizmet, geleneksel satış noktası sistemine (POS) alternatif bir ödeme yöntemi haline gelebilir.
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