Avatar 2 için sevindirici haber geldi! Çekimler tamam! Gösterim ne zaman?

2009 yılında gösterime giren ve oldukça etki yaratan Avatar'ın devam filminden güzel bir haber geldi. James Cameron, Avatar 2'nin çekimlerinin bittiğini Avatar 3'ün tamamlanmasına da çok az kaldığını duyurdu...