Avatar 2 için sevindirici haber geldi! Çekimler tamam! Gösterim ne zaman?

2009 yılında gösterime giren ve oldukça etki yaratan Avatar'ın devam filminden güzel bir haber geldi. James Cameron, Avatar 2'nin çekimlerinin bittiğini Avatar 3'ün tamamlanmasına da çok az kaldığını duyurdu...

Avatar 2 için sevindirici haber geldi! Çekimler tamamlandı

2009 yılında vizyona giren ve teknolojik açıdan sinema dünyasında çığır açan ve dünya genelinde elde ettiği gişe hasılatıyla çok konuşulan James Cameron imzalı Avatar'ın devam filmi için müjdeli haber geldi.

AVATAR 2'NİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

James Cameron, Avatar 2'nun pandemi nedeniyle ara verilen çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. Avatar 3'nin çekimlerinin yüzde 95'nin de bittiğini söyledi.

Pandeminin süreci bir hayli baltaladığına da değinen usta yönetmen, " Covid bizim gibi herkesi vurdu. Prodüksiyonun 4,5 ayını kaybettik. Biz de filmin Aralık 2022'de vizyona girecek şekilde erteledik. Bunu zaten duyurmuştuk. Ancak filmi tamam hale getirmek için fazladan 1 yılımız olduğu anlamına gelmez. Çünkü Avatar 2'yi teslim ettiğimiz gün, Avatar 3 için çalışmalara başladık. Şimdi Yeni Zelanda'da çekimler gerçekleştiriyoruz. Gitmek için yüzde 10'umuz kaldı. 2. filmi tamamladık ve 3. filmin de yüzde 95'i hazır." ifadelerini kullandı.

PANDEMİ NEDENİ İLE ERTLENMİŞTİ

Avatar'ın yıllardır beklenen devam filmi Avatar 2'nun çekimleri geçtiğimiz yıl Yeni Zelanda'da başlamış, ancak koronavirüs salgını sebebiyle filmin çekimleri durdurulmuştu. Bu süreçte James Cameron ve yapımcı Jon Landau, California'da dijital görsel efekt şirketi Weta Digital ile filmin görsel efektleri üzerinde çalıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Yeni Zelanda Film Komisyonu'nun, salgın nedeniyle ülke içinde durdurulan prodüksiyonların devam etmesine izin vermesi üzerine Avatar 2'nun çekimlerinin tamamlanmasının önünde hiçbir engel kalmadı.

AVATAR 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Herhangi bir erteleme olmazsa 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. 3. filmin ise bir sene ilerletilerek 2024 yılında beyaz perdede yerini alması bekleniyor.

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