Sadece Melodisini Hatırladığınız Şarkının Ne Olduğunu Soundhood ile Bulun

Aklınıza takılan bir şarkının hangisi olduğunu bulmak için şarkı sözlerini hatırlamanız şart değil. İşte sadece melodisini hatırladığınız bir şarkıyı bulmanın kolay yolu Soundhood.

Kafanızda Çalan Şarkıyı SoundHound ile Bulun

Sözlerini tam olarak hatırlamadığınız veya çıkaramadığınız bir şarkının hangisi olduğunu bulmak, artık günümüzün sorunları arasında değil. Bu konuda başarılı hizmetlerden biri olan SoundHound'un uygulaması, ismi gizemli kalan şarkıları bulmanıza yardımcı oluyor.

SoundHound ile etrafınızda çalan bir müziği uygulamaya "dinleterek" adını görebiliyorsunuz. Uygulamanın benzer hizmetlerden farkı ise, şarkıyı kendiniz söyleyerek veya mırıldanarak aratabilmeniz. Bu sayede şarkının tekrar çalmasını beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

SoundHound'un içerisinde yeni müzikler keşfetmenizi sağlayacak sanatçı, şarkı ve şarkı sözü arama işlevleri de bulunuyor. Bunun yanında haftanın öne çıkan şarkılarını, videolarını, sanatçılarını ve albümlerini görebiliyorsunuz. Music Map adlı işlev ise müzik keşfinde farklı bir yaklaşım ile yakınınızdakilerin o an neler dinlediğini gösteriyor.

Son olarak şarkı sözlerini canlı olarak, yani şarkıda söylendiği anda vurgulayarak gösteren LiveLyrics'in ilginizi çekebileceğini söyleyelim.

Google Play Store'dan indirin: SoundHound

Apple App Store'dan indirin: SoundHound

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tivibu'dan ve Digiturk'ten tüm üyelerine bayram hediyesi! Filmler ve diziler ücretsiz olacak
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Trabzon Alanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Kulaklık ve birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
30 Temmuz 2020: Türkiye'deki Yeni Koronavirüs Vaka ve Vefat Sayıları
Esnek Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! İşte Nubia Watch Özellikleri ve Fiyatı
Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı Bağlayacak Yeni Kablosunu Döşüyor
Oscar almış en iyi fantastik filmler listesi! IMDb puanını göre sıraladık
Dev Gibi Monitör Geliyor: Philips 498P9 Monitörü Piyasaya Çıkıyor!

 

 