Sadece Melodisini Hatırladığınız Şarkının Ne Olduğunu Soundhood ile Bulun

Sözlerini tam olarak hatırlamadığınız veya çıkaramadığınız bir şarkının hangisi olduğunu bulmak, artık günümüzün sorunları arasında değil. Bu konuda başarılı hizmetlerden biri olan SoundHound'un uygulaması, ismi gizemli kalan şarkıları bulmanıza yardımcı oluyor.
SoundHound ile etrafınızda çalan bir müziği uygulamaya "dinleterek" adını görebiliyorsunuz. Uygulamanın benzer hizmetlerden farkı ise, şarkıyı kendiniz söyleyerek veya mırıldanarak aratabilmeniz. Bu sayede şarkının tekrar çalmasını beklemek zorunda kalmıyorsunuz.
SoundHound'un içerisinde yeni müzikler keşfetmenizi sağlayacak sanatçı, şarkı ve şarkı sözü arama işlevleri de bulunuyor. Bunun yanında haftanın öne çıkan şarkılarını, videolarını, sanatçılarını ve albümlerini görebiliyorsunuz. Music Map adlı işlev ise müzik keşfinde farklı bir yaklaşım ile yakınınızdakilerin o an neler dinlediğini gösteriyor.
Son olarak şarkı sözlerini canlı olarak, yani şarkıda söylendiği anda vurgulayarak gösteren LiveLyrics'in ilginizi çekebileceğini söyleyelim.
Google Play Store'dan indirin: SoundHound
Apple App Store'dan indirin: SoundHound
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