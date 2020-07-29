Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Medeniyetimiz yakında çökebilir!

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, ormanların yok olma hızı, nüfus artışı ve kaynak tüketimi hızı bu şekilde devam ederse, insanlığın sonu çok uzak değil!

Bilim insanları duyurdu: Medeniyetimiz yakında çökebilir!

Alan Turing Enstitüsü ve Şili'deki Tarapacá Üniversitesi'nden bilim insanları Scientific Reports'ta bir rapor yayınladı. Buna göre medeniyet yakın zamanda bir çöküş ile karşı karşıya kalabilir.

Ormanların yok olma hızı, hızlı nüfus artışı ve kaynak tüketimi göz önüne alındığında, insanlığın yüzde 90'ının küresel bir çöküş yaşaması oldukça yüksek bir ihtimal.

Tüm Ormanlar Yok Olacak

Ormanların yok olma hızı bu şekilde devam ederse, insanlık 100-200 yıl içerisinde tüm ormanları yok etmiş olacak. Ormanların büyüme hızı, yok olma hızı ile eşit olmadığı için, ağaçlandırma çalışmaları da etkili bir çözüm olmayacak.

Medeniyetin Çöküşü Uzak Değil

Aynı zamanda insanlığın kaynak tüketimi gittikçe artıyor. Bu da nüfus artışıyla birlikte katlanacak. Bu senaryoya göre bilim insanları medeniyetin 20-40 yıl içerisinde büyük bir çöküşe girebileceğini öngörüyor. Hükümetler bu konuda herhangi bir adım atarsa, senaryo değişebilir...

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TEKNOLOJİ KURTULUŞ OLABİLİR

Araştırmada tekno-ütopik bir sürpriz senaryo değişimi de sunuyor. Bu değişim ise Güneş'in etrafında güneş enerjisinin büyük kısmını emen ve onu dünyaya geri gönderen Dyson küresi inşa etme fikri. Aynı biçimde nükleer füzyon gibi bir başka enerji çıkışı da üretilebilir. Kısacası, medeniyetlerin çökme ihtimaline karşı, önlenemeyen nüfus ve tüketim seviyesinin artışını değiştirmeden hayatta kalmanın yolu, eşi benzeri görülmemiş bir teknolojik gelişme olabilir deniyor.

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