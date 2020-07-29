Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Medeniyetimiz yakında çökebilir!

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, ormanların yok olma hızı, nüfus artışı ve kaynak tüketimi hızı bu şekilde devam ederse, insanlığın sonu çok uzak değil!