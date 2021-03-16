Sahte (Deepfake) Görüntüleri Anlamanın Yeni Yöntemi Bulundu

Buffalo Üniversitesi bilim insanları, deepfake görüntülerini belirlemek için bir yöntem belirlediklerini açıklayan bir makale yayımladı. Belirttikleri bu yöntem, gözlerdeki yansımaların tutarlılığını incelemeye dayanıyor. Araştırmacıların söylediğine göre bu yöntem, gerçekçi insan yüzleri oluşturmak için kullanılan üretken çekişmeli ağlar (GAN) modellerinde işe yarıyor.
Geçtiğimiz yılın sonlarında yayımlanan ve geçtiğimiz Perşembe günü The Next Web tarafından bildirilen makalede belirtildiği üzere GAN tarafından oluşturulan yüzler, kullanıcıları kandırmak için sahte sosyal medya profilleri oluşturmakta kullanılıyor.
Araştırmacıların belirttiklerine göre gerçek insan fotoğraflarında gözler aynı yansımaya sahipken, GAN tarafından oluşturulan görüntülerde iki göz arasındaki yansımalarda farklılıklar bulunuyor.
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