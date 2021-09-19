Samsung, 2022'nin Galaxy A Serisi Telefonlarına Müthiş Bir Özellik Ekliyor!

Galaxy A serisi, Samsung'un akıllı telefon ordusunda önemli bir yere sahip. Galaxy A5x ve A7x telefonları da bu serinin özellikle dikkat çekici kısımlarını oluşturuyor. Sadece satın alabileceğiniz en iyi Samsung telefonlarından bazıları olarak değil, aynı zamanda en çok satan cihazlar olarak öne çıkıyorlar.
Samsung, yıllar boyunca Galaxy A serisini sürekli olarak daha iyi hale getirdi. Ayrıca firma, bu segmentteki rekabet gücünü artırmak için kameralarını önemli ölçüde geliştiriyor. Yeni bir söylentiye bakılırsa, Samsung'un Galaxy A73 için planladığı kamera yükseltmesi, yeni cihaza bazı etkileyici özellikler getirecek.
Güney Kore'den gelen söylentiler, Samsung'un Galaxy A73'ü 108 megapiksel kamera ile donatmayı planladığını gösteriyor. Samsung daha önce bunu Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S20 Ultra'da birincil sensör olarak kullanmıştı.
Şirket, son birkaç yıl içinde 108MP kamerasının birden fazla yinelemesini yayınladı. Galaxy S21 Ultra içindeki ISOCELL HM3 sensörü en yenisi. 0,8µm boyutlu piksellere sahip 1/1,33 inçlik bir sensörden bahsediyoruz. Bu sensörün performansıyla ilgili ayrıntılar için Galaxy S21 Ultra incelememize göz atabilirsiniz...
Mantıklı olarak düşünüldüğünde, Galaxy A73'ün 108MP sensör ile gelmesi imkansız değil. "Muhteşem bir kamera", Galaxy A serisi DNA'sının büyük ölçüde bir parçası. OIS'i tüm Galaxy A 2022 serisine getirmesi beklenen şirketin, bu seriyi amiral gemilerine iyice yaklaştırması sürpriz olmayacaktır
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın