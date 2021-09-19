Samsung, 2022'nin Galaxy A Serisi Telefonlarına Müthiş Bir Özellik Ekliyor!

Samsung, akıllı telefon portföyünün önemli bir parçası olan Galaxy A serisinin 2022 modellerine müthiş bir özellik eklemeye hazırlanıyor!

  • Levent Öztürk
2022 model Galaxy A serisine müthiş özellik

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