PS5 Sahiplerinin Heyecanla Beklediği Gran Turismo 7'den Kötü Haber Geldi

Sony'nin, aralarında PlayStation VR'ın yeni sürümü ve Days Gone ile başlamak üzere özel oyunlarının PC'ye sunulacağının da bulunduğu pek çok yeni duyurusunu sizlerle paylaşmıştık. Her ne kadar bu duyuruların büyük bir kısmı iyi olsa da, Gran Turismo 7'nin 2022'ye ertelenmesi gibi üzücü duyurular da var.
Sony, GQ'ya yaptığı bir açıklamada bu ertelemenin sebebinin COVID-19 olduğunu ve Gran Turismo 7'nin yayımının buna bağlı olarak 2022'ye ertelendiğini söyledi. Süren salgın ile beraber dinamik ve değişen bir durumun bulunduğunu ve geçtiğimiz aylar içerisinde oyun üretiminin bazı kritik yönlerinin yavaşladığını belirten Sony, GT7'nin yayım tarihi hakkında daha fazla detayı ilerleyen zamanlarda duyuracaklarını söyledi.
Bu duyurunun serinin hayranları için üzücü olduğu kesin. Sony, oyunu Haziran 2020'de duyurduğunda PlayStation 5 üzerinde kaydedilmiş oyun içi görüntüleri göstermiş ve yeni donanımda grafiklerin ne kadar güzel olabileceğini vurgulamıştı.
Gran Turismo 7, oyuncuların kendi garajlarında araçları özelleştirebilecekleri ve çeşitli yarışları kazanarak yeni araçlar açabilecekleri yeni bir senaryo (campaign) modu içeriyor. Polyphony Digital oyunu hakkında PlayStation 5'e özel olacağının yanı sıra ışık takibi ve 4K 60fps desteği dışında çok az bilgi bulunuyor. Ayrıca DualSense kontrol kolu tarafından sunulan özellikleri kullanması da bekleniyor. Henüz Gran Turismo 7 için net bir yayım tarihi bulunmasa da, oyunun hayranlarının en azından bu yıl bir yayım tarihi duyacaklarına eminiz...
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