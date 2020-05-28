Galaxy Note 20 Plus, İlk Kez Resmi bir Veri Tabanında Göründü

Geleceğine neredeyse kesin gözle bakılan Samsung Galaxy Note 20 Plus'ın teknik özellikleri, Çince sertifika veritabanında göründü.
MyFixGuide tarafından keşfedilen kayıtta telefon, Çin'in 3C sertifika kuruluşunda SM-N9860 model adıyla görünüyor. Kayıtta telefonun adı geçmese de, bu model numarasının Galaxy Note 20 Plus'a ait olduğuna inanılıyor. Note 10 Plus'ın model adının SM-N9750 olduğuna bakarsak, bu model adının Galaxy Note 20 Plus'a ait olma ihtimali yüksek.
Kayıt, telefonun modelinden başka önemli bir bilgi vermiyor. Kayıtlardan anlaşılanlar arasında yalnızca Galaxy Note 20 Plus'ın 5G'yi desteklediği ve en az 25W hızlı şarj ile geleceği var.
Galaxy Note 20 Plus'ın standart Galaxy Note 20 ile birlikte ağustos ayında tanıtılması bekleniyor, bu yüzden sızıntının zamanı doğru gibi görünüyor. Daha önceki sızıntılar, telefonun 6,9 inç ekran, 4.500mAh pil ve periskop zum lensiyle geleceğini söylemişti. Bunlara rağmen iki telefon hakkında halen bilinmeyen birçok ayrıntı var.
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