Samsung'un Beklenen Yeni Katlanabilir Telefonu, Fiyatıyla Şaşırtabilir

Samsung'un gelecekteki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 3, premium form faktörüne rağmen tam teşeküllü bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkmayabilir. En azından ortaya çıkan yeni sızıntılar buna işaret ediyor.
Samsung'un tanıtımı yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonunun yeni bir uluslararası varyantı daha ortaya çıktı. SM-F720F kod adıyla anılan bu modelde 5G desteğine yer verilmeyecek, bunun yerine LTE, yani 4G mobil ağ bağlantısı tercih edilecek. Öte yandan telefonda işlemci tarafında da daha "mütevazı" bir seçeneğe yer verilerek, bu modelin bütçe dostu katlanabilir akıllı telefon olması hedefleniyor.
Raporlara göre Galaxy Z Flip 3'te Snapdragon 855+ işlemciye yer verilecek. Bu işlemci, bu yılın başında tanıtılan Galaxy Z Flip modeli ile aynı olurken, sonradan tanıtılan Galaxy Z Flip 5G'de ise Snapdragon 865+ işlemci kullanılmıştı.
Normal şartlarda amiral gemisi olması beklenen Galaxy Z Flip 3'te, Snapdragon 888 işlemcinin kullanılacağı düşünülüyordu. Fakat Samsung, Flip 3'ü 1.000 Dolar fiyatın altına konumlandıracak ve böylece tüketiciler için fiyat açısından daha cazip bir seçenek kılacak. Tıpkı selef modellerde olduğu gibi Galaxy Z Flip 3'ün 5G varyantının olması ve onda ise halef işlemcinin yer alması bekleniyor. Elbette ne olup biteceğini telefon tanıtıldığında göreceğiz. Bir gecikme olmazsa Samsung Galaxy Z Flip 3 mayıs ayında tanıtılacak ve akabinde de satışa sunulacak.
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