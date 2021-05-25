Samsung'dan Bir Fan Edition Daha Geldi; Ama Bu Kez Telefon Değil!

Samsung'un Fan Edition (FE) telefonlarını artık biliyoruz. Ama şimdi bu seriye tabletler de katılmış durumda. İlk Fan Edition tablet, son zamanlarda internete düşen bazı sızıntıların ardından resmi olarak tanıtıldı.
Ne yazık ki, Samsung, teknik özellikler açısından Galaxy S20 FE'de davrandığı kadar cömert davranmış değil. Galaxy S20 FE, ana Galaxy S20 serisinin üst seviye özelliklerinin çoğunu paylaşırken, Galaxy Tab S7 FE kesinlikle orta seviyede bir ürün. Galaxy Tab S7+'ın 12.4 inçlik dev ekranını ve 10.090 mAh pilini barındırıyor, ancak diğer bazı alanlarda düşüşler söz konusu. Örneğin ekran OLED değil LCD tipinde ve Snapdragon 865, Galaxy A52 5G'ye de güç veren Snapdragon 750G ile değiştirilmiş. RAM miktarı ise 4GB.
Yeni ultra hızlı kablosuz standardı 5G, Galaxy Tab S7 FE'de de destekleniyor. Tabletin Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Galaxy Tab S7 FE'de DeX desteği ve S Pen desteği de sunuluyor. Ayrıca siyah, mavi, gümüş, yeşil ve pembe olmak üzere beş kasa rengindenbirini seçebiliyoruz. Renk çeşitliliği, Samsung'un Fan Edition cihazları için ciddiye aldığı bir şey ve bu durum geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S20 FE için gördüklerimize uygun.
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