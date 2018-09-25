Samsung Buds Ticari Bir Marka Olarak Tescillendi
Samsung, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (EUIPO) "Samsung Buds" için bir ticari marka başvurusu yaptı.
Şu ana kadar bu marka adı altında sunulacağı söylentileri olan ilgi çekici bir ürün henüz ortada olmasa da bazı tahminler mevcut.
Samsung Buds'ın ticari bir marka olarak kayıt altına alınmasına bakacak olursak, sektördeki trendi belirleyecek bir isim piyasaya katılmış gibi görünüyor. Bu durumun, Samsung'un yeni bir kulaklık serisine başlamayı planladığı anlamına gelip gelmediği ise belirsiz. Şirket halihazırda Gear Icon markası altında kablosuz kulaklıklar üretiyordu. Bu ticari markanın Gear Icon'un yeniden adlandırılmasıyla bir ilgisi olabilir. Kulaklıkları Samsung Buds ismi ile beraber tutarlı hale getirmek, marka değeri açısından mantıklı görünse de, başvurusu yapılan ticari markanın arkasındaki nedenin bu olduğundan emin değiliz.
Samsung, tüm akıllı telefonlarıyla bir çift premium AKG kulaklık sunuyor. AKG'nin kaliteli ses sevenler arasında tanınırlığı olsa da, diğer segmentlerdeki alternatiflere kıyasla çok da popüler değil. Bu da Samsung'u Samsung Buds markasını yaratmaya itmiş bir başka sebep olabilir.
Samsung Buds ismi okunduğunda akla doğrudan Google Pixel Buds'ın gelmesi oldukça doğal. Google, geçen yıl Google Asistan ile beraber yerleşik olarak Pixel Buds'ı da kullanıma sundu. Samsung, Bixby tarafından desteklenen benzer bir ürünü piyasaya sürmeyi planlıyor mu dersiniz? Yine, kesin olarak bilmiyoruz, ancak şirketin her yere Bixby koyma çabaları göz önüne alındığında bu da yüksek bir olasılık.
Tüm bu spekülasyonlar heyecan verici olsa da, Samsung'un -diğer birçok şirket gibi- asla gerçek ürünler üretmeyecek pek çok markayı kayıt altına aldığını hatırlamakta fayda var. Samsung'un bu Samsung Buds'ı pazara sunup sunmayacağını bekleyip göreceğiz.
Yavuz Alp Şimşek
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