Samsung'dan Büyük Başarı: Galaxy Tab S7, Sadece 1 Günde Tükendi

Samsung'un yeni Galaxy Tab S7 tabletleri için Güney Kore'de başlayan ön siparişlerin, sadece bir gün içerisinde tükendiği ortaya çıktı.

Galaxy Tab S7 Ön Siparişleri Bir Günde "Tükendi"

Bu ay tanıtılan Galaxy Tab S7 için Güney Kore'de verilen ön siparişlerin tamamlandığı ve kapandığı ortaya çıktı. 18 Ağustos'ta alınmaya başlayan ön siparişlerin 22 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanıyordu.

Böylece Galaxy Tab S7 serisi, geçen seneki Galaxy Tab S6 serisinden 2,5 kat daha iyi bir performans sergilemiş oldu. Güney Kore'de bir Samsung yetkilisinin daha çok tablet satmak için "var gücüyle çalıştıklarını" söylediği belirtiliyor, ancak satışların ne zaman yeniden başlayacağına dair bir bilgi henüz yok.

Galaxy Tab S7 serisinin satışları, son senelerde durgunlaşan tablet piyasasının henüz doygunluğa ulaşmadığının bir işareti olarak görülebilir.

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