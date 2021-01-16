Samsung CES 2021'de "Daha İyi Bir Normal" İçin Yeniliklerini Tanıttı

Samsung, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıttığı BESPOKE, 110 inç MICRO LED ve JetBot 90 AI+ gibi ürünlerle ev deneyimini daha da iyileştiriyor. Sürdürülebilirlik konusundaki çabalarına da devam eden Samsung, 2021 yılında Galaxy ile Evde İleri Dönüşüm ve TV ürünlerinde çevre dostu ambalaj kullanımını da duyurdu.