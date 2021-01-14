Samsung Galaxy S21+ 5G Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde

Samsung'un bugün tanıttığı Galaxy S21 serisinin "ortada duran" modeli olan Galaxy S21+, ekranı, boyutları ve birkaç detay dışında, küçük kardeşi Galaxy S21'den çok da farklı bir telefon değil.
Telefonun ekranı, 6.7 inç büyüklüğünde. Yani Galaxy S21'in ekranından 0.5 inç daha büyük. Ancak teknik özellikler açısından iki telefonun ekranı arasında bir fark yok. Galaxy S21+'ın Dynamic AMOLED 2X ekranı da 1.080 x 2.400 piksel çözünürlük sunuyor, 1.300 nits parlaklığa ulaşabiliyor, 120Hz ve HDR10+ desteğine sahip. Samsung, ekranı korumak için yine Corning Gorilla Glass Victus'u tercih etmiş. Ultrasonik parmak izi sensörü, ekranın altında yer alıyor.
Galaxy S21+, Galaxy S21'in Büyük Modeli
Galaxy S21+'ın boyutları ve ağırlığı da, doğal olarak Galaxy S21'den farklı. Telefon, 161.4 x 75.6 x 7.8 mm boyutlara ve 202 gram ağırlığa sahip. Arka kısım yine plastik; çerçeve ise yine alüminyum.
İki telefonun donanım özellikleri arasında bir fark yok. Galaxy S21+'ta da, yonga seti olarak Exynos 2100 (ya da ABD, Çin ve Kore'de Qualcomm Snapdragon 888) kullanılıyor. Telefonun RAM miktarı 8GB, dahili depolama seçenekleri ise 128 ve 256GB. Bellek kartı yuvası, Galaxy S21+'ta da yok.
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Galaxy S21+ Kameraları
Galaxy S21'in ön kamerası, Infinity-O tasarımı ile ekrana yerleştirilmiş durumda. Bu tasarım, zaten artık Samsung'un imzası haline gelmiş durumda. 10 megapiksel çözünürlüğe sahip olan ön kamera, 30 ve 60fps hızlarında 4K video çekebiliyor. 1080p video çekimleri ise 30fps hızında yapılıyor.
Arkada, Galaxy S21'de olduğu gibi, yine üçlü bir kamera sistemine yer verilmiş. 12 megapiksellik ilk lens f/1.8 diyafram değerine sahip; optik imaj sabitleyici ile birlikte geliyor. 64 megapiksellik OIS destekli telefoto lensin diyafram değeri f/2.0 iken, 12 megapiksellik ultra geniş açı lensinin diyafram değeri f/2.2. Kamera sistemi ile, 30fps hızında 8K, 120fps hızında 1080p video çekilebiliyor. 4K video çekimleri, 30 veya 60fps ile yapılıyor.
Galaxy S21+'ta da, kimseyi şaşırtmayacak şekilde, 3.5mm kulaklık girişi bulunmuyor. Çift hoparlör sistemi ise, telefondaki yerini almış durumda.
Galaxy S21+ Bataryası
Galaxy S21+'ın bataryası, Galaxy S21'in bataryasından daha büyük. 4.800mAh'lık batarya, 25W hızlı şarjı, 15W kablosuz hızlı şarjı ve 4.5W ters kablosuz şarjı destekliyor.
Diğer Galaxy S21 serisi telefonlarda olduğu gibi, bu telefonun kutusunda da şarj cihazı ya da bir kulaklık bulamayacaksınız. Zira Samsung, Galaxy S21 ile birlikte, Apple'ın yolunu seçmiş gibi görünüyor.
Telefonun dikkat çeken diğer özellikleri ise şu şekilde listelenebilir: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB Type-C 3.2 desteği, Samsung Kablosuz DeX, IP68 suya ve toza dayanıklılık.
Samsung Galaxy S21+ 5G Fiyatı Ne Kadar?
Kutusundan Android 11 ve One UI 3.1 ile çıkacak olan Galaxy S21+, siyah, gümüş ve menekşe renk seçenekleriyle raflarda olacak. Satış fiyatı 999 Dolardan başlayacak ve satışına Şubat ayının başında başlanacak.
Cihazın Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise, 13.499 TL olacak.
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