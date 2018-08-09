Samsung, Çin Pazarında Adeta Çuvallıyor!

Samsung, Çin'de pazar payı kaybetmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, Çin akıllı telefon pazarında adeta zor durumda.

Samsung, Çin pazarında adeta çuvallıyor!

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