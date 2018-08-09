Samsung, Çin Pazarında Adeta Çuvallıyor!
Samsung, Çin'de pazar payı kaybetmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, Çin akıllı telefon pazarında adeta zor durumda.
Samsung'un her ne kadar Amerika ve Avrupa pazarında iyi işler çıkarttığı bilinse de, Çin pazarında korkunç durumda olduğu bir sır değil. Aslında şirket dünyadaki çoğu ülkede pazar payını korumak için mücadele ediyor. Ancak özellikle Çin'deki durum, gerçekten Samsung için içler acısı. Üstelik Samsung yöneticileri de bu zayıf performansı kabul ediyor ve dünyanın bu en büyük akıllı telefon pazarında mücadele etmeye devam edeceklerine söz veriyorlar.
Fakat ne yazık ki görünüşe göre Samsung için Çin'de işler yolunda gitmemeyi sürdürüyor. Zira Strategy Analytics'ten gelen rapora göre Samsung, Çin'deki pazar payını yüzde 1'in altına düşürmüş durumda. 2018 2'inci çeyrek sonuçlarına göre Samsung'un Çin pazar payı şu an %1'in altında. Ocak – Mart 2018 arası raporda ise yüzde 1.3'lük paya sahip olduğu görülüyor.
Aslında bu sonuçlar Samsung için şaşırtıcı değil, zira Samsung, Çin'de ilk kez bu seviyeye düşmüyor. Daha önce 2017'nin 4'üncü çeyreğinde de yüzde 1'in altında yer alıyordu. Peki, Çin'de diğer üreticiler ne durumda?
Rapora göre Huawei, yüzde 27'lik oran ile şu an Çin'in en büyük satıcısı. Oppo, Vivo ve Xiaomi ise sırasıyla onu takip ediyorlar. Apple ise, yüzde 5.7'lik pazar payı ile Samsung'a göre oldukça iyi bir yer edinmiş durumda.
Bu rapordan çıkartabileceğimiz sonuç, özellikle yakın zamanda Çinli markaları ülkemizde daha çok görecek olmamız sebebiyle, benzer sonuçların bizim için de geçerli olması. Huawei zaten pazarda büyük yer edinmiş durumda. Şimdi buna yakın zamanda eklenecek olan Xiaomi'yi takiben, Oppo, Meizu, Vivo ve diğerleri de gelir mi, şimdilik belirsiz. Fakat gelmemesi için bir sebep yok gibi görünüyor.
Ercan Uğurlu
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