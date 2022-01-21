Samsung, Çin Rüyasını Gerçeğe Dönüştürmeye Hazırlanıyor!

Çin'in Samsung telefonlarının üretildiği yer olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu doğru değil. Çoğu Samsung akıllı telefon Vietnam ve Hindistan'da üretiliyor. Ayrıca şirketin Güney Kore ve diğer pazarlarda da fabrikaları bulunuyor.
Samsung daha önce tüm telefonlarını kendi bünyesinde üretiyordu. Alt seviye ve giriş seviyesi telefonlar da bu grubun içerisindeydi. Ancak şirket birkaç yıl önce bu cihazların bazılarının üretimini Çin'e aktarmaya başladı. Şimdi Çin'de bu cihazlardan daha fazlasını üretecek.
Galaxy A6s, Samsung'un ilk ODM (Original Design Manufacturer - Orijinal Tasarım Üreticisi) telefonuydu. Cihaz Samsung tarafından tasarlandı ve Çin'de bir üçüncü taraf tarafından üretildi. Şirket o zamandan beri birden fazla ODM modelini piyasaya sürdü. Wingtech, Samsung'un ülkedeki ana sözleşmeli üreticisi olarak görülüyor.
Samsung daha önce 40 milyonun üzerinde ODM cihazı üretmeyi hedeflemekteydi. Bu sayının artık 60-70 milyon adede yükseltildiği bildiriliyor. Bu siparişlerin Wingtech ve Hwachin sözleşmeli üreticiler arasında dağıtıldığı düşünülüyor.
ODM modeli, Samsung'un ucuz akıllı telefonlarından daha fazla kâr elde etmesini sağlıyor. Ayrıca bu cihazları piyasaya süratle sunabilmesine de imkan tanıyor. Bu hız, şirketin bu çok kazançlı fiyat segmentinde etkin bir şekilde rekabet etmesine izin vermek için de önem taşıyor.
Samsung'un Çin'in Tianjin ve Huizhou bölgelerinde kendi üretim tesisleri bulunuyordu. Bu tesisler, Samsung'un Çin'deki akıllı telefonlarına olan talep yıllar içinde %1'in altına düştüğü için kapatıldı. Şu anda Çin'de üretilen ODM telefonlar dünyanın her yerine gönderiliyor.
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