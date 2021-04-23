Dünya'nın En Büyük İşlemcisi, Yeni Sürümü ile Artık Daha da Büyük!

Yaklaşık iki yıl önce dünyanın en büyük işlemcisi olarak tanıtılan WSE, yeni sürümü ile artık çok daha büyük!

23 Nisan 2021 18:32

Levent Öztürk