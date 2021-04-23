Dünya'nın En Büyük İşlemcisi, Yeni Sürümü ile Artık Daha da Büyük!

Cerebras Systems'in Dünya'nın en büyük bilgisayar çipini tanıtmasının iki yıl sonrasında firma, devasa bir yeni ürün daha ortaya çıkarttı. Yaklaşık 2 yıl önce Wafer Scale Engine (WSE) ismiyle, AI ve derin öğrenim yükleri için optimize edilmiş ve etkileyici bir şekilde 1,2 trilyon transistör içererek diğerlerinin çok üzerine çıkan yeni bir tür işlemci tanıtılmıştı.
Şimdi ide WSE 2 tanıtıldı ve bu yeni ürün, bir öncekinin özelliklerinin iki katının üzerine çıkıyor.
TSMC 7nm süreci üzerine kurulmuş olan WSE2, daha da etkileyici bir şekilde 2,6 trilyon transistör içeriyor. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, şu anda Dünya'nın en büyük grafik işlem ünitesi (GPU) olan Nvidia A100, içerisinde sadece 54 milyar transistör barındırıyor.
7nm süreci ile beraber gelen küçültme sayesinde yeni devasa çip, 46.225mm2 silikon üzerinde 850.000AI çekirdeğine sahip. Akıl almaz özelliklerine devam eden WSE2, 40GB'lik çip-üstü SRAM belleğe, 20petabyte bellek bant-genişliğine ve 220petabit toplam doku bant-genişliğine sahip.
Ayrıca Cerebras, çoğunlukla 7nm süreci sayesinde bu çipin bir önceki gibi 15kW güç tüketimine sahip olduğunu ancak iki katı performans sağladığını da açıkladı.
WSE2'nin, sunucu raflarındaki toplulukların yerini alarak hem alan hem de elektrik tasarrufu sağlaması amaçlanıyor. Firma, bu çipi de bir önceki gibi 15RU 26-inç yüksekliğinde sıvı soğutmalı üniteler içerisinde sunacak.
Şu anda WSE2 veya 15RU rafları için bir fiyat bildirilmiş değil ancak inanılmaz özellikleriyle eşleşen bir fiyatın beklenebileceği rahatlıkla söylenebilir...
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