Samsung: "En Çarpıcı Galaxy S Serisi ile Tanışmaya Hazır Olun"

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, kaleme aldığı blog yazısında Samsung'un gelecek planları ve inovasyon yaklaşımı ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Bugünün dünyasında inovasyon ve akıllı telefonun evriminden büyük bir heyecan duyduğunu belirten Roh, şunları söyledi:
"Bugünün dünyasında beni en çok heyecanlandıran, akıllı telefonun evrimi. Tek bir cihaz; uzaktan çalışma, eğitim, eğlence ve fitness gibi birçok yeni dijital alanın önünü açarken, bize tek dokunuşla her yerde görüntü alabilme, keşfetme ve istediğimiz herkesle iletişim kurabilme olanağı sağlıyor. Akıllı telefonlar, sınırsız ilerlemeye açılan bir kapı. Yalnızca dünyayla eşzamanlı olarak ilerlemek, mobil inovasyon için yeterli değil. Biz de Samsung olarak bu nedenle akıllı telefonun yapabileceklerinin sınırlarını aşmak için kendimizi daima zorluyoruz."
"Akıllı telefon tarihinde yeni bir dönemi başlatmak için kuralları değiştirdik"
2011 yılında Galaxy Note Serisi'nin akıllı telefonların rahatlığını ve taşınabilirliğini geniş bir ekran, not defteri ve tabletlerdekine benzer bir işlevsellikle birleştirdiğini aktaran Roh, "Birçok kullanıcı, 5,3 inçlik ekranı çok büyük buldu. Ancak, Note Serimiz'in yarattığı etki, geniş ekran akıllı telefonlar için bir standart haline geldi, oyunun kuralları değişti. S Pen de herkesi şaşırtan bir aksesuar oldu. Kullanıcılar, S Pen sayesinde yaratıcılıkla üretkenliği bir araya getirebildi, ilham verici anlarda fikir ve düşüncelerini hızlıca not almak için Samsung Notes uygulamasını kullandı. 2019 yılında akıllı telefonları bir kez daha yeniden tanımlamaya cesaret ettik. Pazara sunduğumuz Galaxy Z Fold Serimiz ile mobil cihaz pazarına yepyeni bir cihaz formu getirdik. Son teknoloji katlanabilir tasarımımız, insanların telefon kullanma biçimini değiştirdi. Esnek Mod sayesinde artık görüntülü aramalar da çok daha kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor. Telefonunuz göz açıp kapayıncaya kadar tablet boyutuna ulaşabildiğinden, birden çok pencerede işlem yapmak da artık oldukça kolay. Böylece bir kez daha sektöre öncülük ettik, birçok cep telefonu üreticisi bizim izimizden gitmeye başladı" dedi.
Akıllı telefonların artık birbirine benzediğini ve güncellemelerin kendini tekrarladığını belirten Roh, "Müşterilerimizden gelen geri bildirimlere kulak veriyor, dönüşümün getirdiği beklentileri yakından takip ediyoruz. Bu yolculukta tüm insanlığı ilerlemeye teşvik eden mobil deneyimler sunmaya devam etmek konusunda kararımız kesin. Samsung'un geçtiğimiz yıl Galaxy Note Serisi'ni çıkarmamasının hepinizi şaşırttığını biliyoruz. En iyi oyun deneyiminden ileri düzey üretkenliğe bir anda geçiş sağlayabilen Galaxy Note Serisi'nin benzersiz yaratıcılığını ve verimliliğini herkes beğenmişti. Kağıt kalemle yarışır derecede gerçeğe yakın S Pen deneyimine kullanıcılar hayran kaldı. Tüm bu sevilen ve beğenilen deneyimleri de unutmadık" diyor.
Galaxy'nin değişimi: Şimdiye kadarki en çarpıcı Galaxy S Serisi geliyor"
Samsung Galaxy cihazlarının geçirdiği her değişimde tüm mobil cihaz kategorisini yeniden tanımlayan özellikler sunduğunu ifade eden Roh, yeni S Serisi'ni ise şu sözlerle tanımlıyor: "Sektörün kurallarını bir kez daha yeniden yazmak üzereyiz. Şubat 2022'de düzenleyeceğimiz Unpacked etkinliğinde, şimdiye kadar geliştirdiğimiz en çarpıcı S Serisi cihazla tanışacaksınız. Kullanıcılarla buluşmaya gün sayan yeni nesil Galaxy S Serisi, Samsung Galaxy Serisi'nin en mükemmel özelliklerini üst düzey bir cihazda bir araya getiriyor. Bu cihazla gece karanlığında bile bir telefonla çekebileceğiniz en iyi ve parlak resim ve videoları çekebileceksiniz. Daha fazla güç, yüksek hız ve bir akıllı telefonun sunacağı tüm araçlar sayesinde gündüzler de artık sizin olacak. Şimdiye kadarki en akıllı Galaxy deneyimi sayesinde en son inovasyonların keyfini çıkarırken, sürdürülebilir Galaxy ekosisteminin de bir parçası olacaksınız. Akıllı telefonların geleceğini yeniden tasarladığımız yolculuğumuzda, birlikte yol almaktan mutluluk duyacağız. En yeni Ultra deneyimine hazır olun."
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