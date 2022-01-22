Samsung: "En Çarpıcı Galaxy S Serisi ile Tanışmaya Hazır Olun"

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh: "Şimdiye kadar geliştirdiğimiz en çarpıcı Galaxy S Serisi ile tanışmaya hazır olun"

Samsung Galaxy S22 Serisi İçin İddialı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Çin'in Yutu-2 Aracı, Ay'ın Görünmeyen Tarafında Şaşırtan Bir Keşif Yaptı!
Windows 11'e Bir Değişiklik Daha: Bu Sefer Görev Yöneticisi...
Samsung: "En Çarpıcı Galaxy S Serisi ile Tanışmaya Hazır Olun"
Elon Musk'ın SpaceX'i, Uzaydan Kargo Taşımaya Hazırlanıyor!
Evrende Kaç Kara Delik Var? Ortaya Çıkartılan Sayı İnanılmaz!

 

 