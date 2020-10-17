Samsung, Facebook Üzerinden iPhone 12 ile Böyle Dalga Geçti

Apple'ın yeni iPhone 12 serisinin kutusundan şarj adaptörünün çıkmayacağı, aylarca tartışıldıktan sonra resmi tanıtım sayesinde doğrulandı. Samsung'un belki de Apple'dan cesaret alarak Galaxy S21'in kutusuna şarj adaptörünü dahil etmeyeceği söyleniyordu; ancak şimdi böyle olmayabileceğine dair ciddi bir işaret var.
Samsung'un geçtiğimiz günlerde Facebook'ta paylaştığı ve Apple'ın şarj cihazı kararına taş attığı resimde "Galaxy'nize dahil edilmiştir" yazıyor. Apple'ın hamlesinin gerçekten elektronik çöpü azaltacağına inananlar, muhtemelen bu taştan hoşlanmayacaklar. Ancak Samsung'un paylaşımı Galaxy S21'in şarj adaptörüyle geleceğinin bir işareti gibi görünüyor. Buna karşın Güney Koreli devin önce Apple'a taş attığını, sonra onu izlediğini de gördük. Apple'ın 3,5mm kulaklık girişini kaldırması Samsung için eğlence konusu olmuştu ancak sonrasında aynı yolu Samsung da takip etti.
Yüksek Fiyatlı Amiral Gemileri, Şarj Adaptörüyle Anılıyor
Fiyatı oldukça yüksek olan amiral gemisi telefonların yenilikleri yerine şarj adaptörüyle gelip gelmeyeceğinin konuşulması (veya şarj adaptörünün olmaması) biraz garip bir durum. Muhtemelen tüketici olarak bize her sunulanı veya sunulmayanı hemen kabul etmememiz gerekiyor.
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