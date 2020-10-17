Samsung, Facebook Üzerinden iPhone 12 ile Böyle Dalga Geçti

Apple'ın iPhone 12 kutusuna şarj adaptörünü koymaması, Samsung için büyük bir dalga konusu oldu. Bu arada, Samsun'un da şarj adaptörünü kutulardan çıkartacağı dedikodusu, şimdilik rafa kalktı.