Samsung Galaxy Buds 2 İnternette Ortaya Çıktı

Samsung'un beklenen yeni kulaklığı Galaxy Buds 2, bazı açıklayıcı görsel sızıntılar ile ortaya çıktı ve bu görseller, estetik ve renk seçenekleri açısından hemen her şeyi ortaya koyuyor. Sızan görüntüler 91mobiles tarafından elde edildi ve bu yeni nesil kulaklıklarda gördüklerimiz daha önceki sızıntılarla uyum gösteriyor. Yeni donanım birkaç gün içerisinde tanıtılabilir.
Daha önceki sızıntıları ve söylentileri temel alarak beklendiği gibi, bu yeni kablosuz kulaklıklar tasarım ipuçlarının çoğunu bu yılın başında piyasaya sürüldüğünü gördüğümüz Samsung Galaxy Buds Pro'dan alıyor - daha önceki Galaxy Buds Live'ın fasulye şeklinde görünümüne sahip değiller.
Görünüşe göre Samsung, bu sızdırılan resimlerde belirtildiği gibi Galaxy Buds 2 için dört farklı renk seçeneği hazırlıyor: Siyah, yeşil, mor ve beyaz. Hepsi, beyaz renkli şarj kutusu ile sunulacak.
Samsung, son yıllarda bir dizi kablosuz kulaklık sundu ve Galaxy Buds 2, hem orijinal Samsung Galaxy Buds'ın hem de daha sonra gelen Samsung Galaxy Buds Plus'ın halefi olarak görülebilir.
Beklediğiniz gibi, ses doğruluğu açısından iyileştirmeler bekleniyor ve her kulaklıkta en az iki mikrofon, aşınma algılama sensörleri ve şarj için pogo bağlantılar sunulacak gibi görünüyor.
Ancak donanım hakkında şimdiye kadar duyduğumuz her şeye dayanarak bazı özelliklerde küçülmeler de olabilir: Pil boyutunun Galaxy Buds Plus'tan daha küçük olması bekleniyor ve Galaxy Buds Pro'da mevcut olan aktif gürültü engellemeyi görmeyebiliriz.
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