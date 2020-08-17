Samsung, Galaxy M Serisi ile Gelen Büyük Başarısını Kutluyor

Galaxy M serisi akıllı telefonlar, Koronavirüs döneminde dibe vuran telefon piyasasında Samsung'a adeta can simidi oldu.

Samsung Galaxy M ile Gelen Çevrimiçi Satış Başarıs
Galaxy M31

Dünya'nın en önemli pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'da 2020'nin ikinci çeyreğinde gerileyen telefon satışları, en azından çevrimiçi kanallarda artış gösterdi. COVID-19 döneminde ikinci çeyrekte çevrimiçi perakende satış kanallarının, tüm satışların yüzde 43'ünü kapsadığı açıklandı.

Counterpoint'e göre Samsung Hindistan, salgın döneminde çevrimiçi pazar payını önceki yıla göre yüzde 13 artırdı. 2020'nin ikinci çeyreğinin sonu itibariyle Samsung Hindistan'ın çevrimiçi sevkiyat pazar payının yüzde 25'e ulaştığı belirtiliyor. Samsung'un Hindistan'da şimdiye kadar elde ettiği bu en yüksek pazar payında Samsung Finance+ gibi girişimlerin etkili olduğuna inanılıyor. Bu noktada bütçe dostu Galaxy M serisinin, Samsung'un Hindistan'daki başarısına önemli katkıda bulunduğu gözleniyor.

Buna karşın çevrimiçi satışlarda Samsung'un Çinli rakibi Xiaomi'nin gerisinde kaldığı da gözleniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix, Atiye 2. sezon tarihini duyurdu! Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
20 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu fırsatı
21 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati imkanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Facebook'tan, Linux Cephesini Heyecanlandıran Müjde Geldi
Yerli ve Milli Uygulama Donut Language Game İngilizce Öğretiyor
Samsung, Galaxy M Serisi ile Gelen Büyük Başarısını Kutluyor
Google, Duo'yu Google Meet ile mi Değiştiriyor? İşte Şaşırtıcı İddia
Sennheiser CX 400BT True Wireless Satışa Çıkıyor! İşte CX 400BT Özellikleri

 

 