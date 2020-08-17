Samsung, Galaxy M Serisi ile Gelen Büyük Başarısını Kutluyor

Dünya'nın en önemli pazarlarından biri olarak kabul edilen Hindistan'da 2020'nin ikinci çeyreğinde gerileyen telefon satışları, en azından çevrimiçi kanallarda artış gösterdi. COVID-19 döneminde ikinci çeyrekte çevrimiçi perakende satış kanallarının, tüm satışların yüzde 43'ünü kapsadığı açıklandı.
Counterpoint'e göre Samsung Hindistan, salgın döneminde çevrimiçi pazar payını önceki yıla göre yüzde 13 artırdı. 2020'nin ikinci çeyreğinin sonu itibariyle Samsung Hindistan'ın çevrimiçi sevkiyat pazar payının yüzde 25'e ulaştığı belirtiliyor. Samsung'un Hindistan'da şimdiye kadar elde ettiği bu en yüksek pazar payında Samsung Finance+ gibi girişimlerin etkili olduğuna inanılıyor. Bu noktada bütçe dostu Galaxy M serisinin, Samsung'un Hindistan'daki başarısına önemli katkıda bulunduğu gözleniyor.
Buna karşın çevrimiçi satışlarda Samsung'un Çinli rakibi Xiaomi'nin gerisinde kaldığı da gözleniyor.
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