Samsung Galaxy Note 20, Dev Bir RAM Kapasitesine Sahip Olabilir

2 GB, 3 GB derken, bugün geldiğimiz noktada dizüstü bilgisayarlarla yarışacak RAM kapasitesine sahip akıllı telefonlar görmeye başladık. Özellikle üst seviye amiral gemileri arasında 8 GB ve 12 GB RAM kapasiteleri ağırlık kazanırken, önümüzdeki dönemin yeni amirallerinde 16 GB RAM standart olacak. Bunlar arasında ilk örneklerden biri Samsung'un tepe modeli Galaxy S20 Ultra 5G olmuştu. Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung'un 16 GB RAM kapasitesine sahip ilk modeli olma özelliği taşırken, Güney Koreli şirket düz Galaxy S20 Ultra modelinde ise 12 GB RAM'e yer vermişti.
Samsung, geçtiğimiz şubat ayında 16 GB LPDDR5 DRAM yonga setlerinin seri üretimine geçmişti. Bu yonga setinden sonraki modellerde de elbette faydalanacak olan Samsung, gelen bilgilere göre Galaxy Note 20 modelinde de 16 GB RAM kullanacak.
Galaxy Note 20, muhtemelen ağustos ayında tanıtılacak. Halihazırda Galaxy S20 serisi işlemcilerinin revize edilmiş bir modelini de Galaxy Note 20'de kullanacağı bilinen Samsung, böylece tam bir performans canavarına imza atabilir.
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