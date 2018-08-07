Samsung Galaxy Note 9 Kutusu Kameraya Yakalandı!
Samsung'un 9 Ağustos'ta tanıtacağı Galaxy Note 9, kutusuyla kameralara yakalandı!
Samsung'un Galaxy Note 9'u tanıtmasına artık çok kısa bir süre kaldı. Galaxy Note 9'u biz de CHIP Online olarak etkinlikte yakından inceleyecek ve detaylarını sizlerle aktaracağız. Ancak o zamana kadar sızıntılarla haberlerini iletmeye devam ediyoruz. Sık sık sızıntılarıyla karşılaştığımız Galaxy Note 9, daha önce profiliyle fotoğraflanmıştı. Bu defa da kutusu kameralara yakalandı.
Samsung Galaxy Note 9'un perakende kutusunun fotoğrafını paylaşan SamMobile, böylece Note 9 meraklılarının ilgisiyle karşılaşmakta gecikmedi elbette. Kutusunun arkasında tüm özellikleri açıkça yazılı olan Galaxy Note 9, kutusuyla pek çok merak edilen soruya açıklık getiriyor.
Yazan özellikler arasında, Galaxy Note 9'un 6.4 inç büyüklüğünde QHD+ Super AMOLED ekrandan oluşacağı ve 12 MP çift arka kameraya yer vereceği bulunurken, bu kameralardan birinin f/2.4 diyafram açıklığında, diğerinin ise f/1.5 ile f/2.4 diyafram arasında değişken olacağı görülüyor. Note 9'un bu özelliğiyle Galaxy S9 Plus'ın kamera dizilimini hatırlattığını söyleyebiliriz. Telefonun ön kamerası ise 8 MP ölçüsünde olacak.
Samsung Galaxy Note 9'da ayrıca stereo hoparlörler listeleniyor. Samsung Pay özleliği, iris tarayıcı ve IP68 sertifikası yine bulunan özellikler. Galaxy Note 9'da 4000 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacağı görülüyor. Ayrıca bu modelin 128 GB'lık kapasitede olduğu da öyle. Ancak daha önceki sızıntılar, Galaxy Note 9'un 512 GB'lık modelinin de olacağını gösteriyordu. Bunu da 2 gün sonra lansman alanında öğrenmiş olacağız zaten.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın