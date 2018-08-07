Samsung Galaxy Note 9 Kutusu Kameraya Yakalandı!

Samsung'un 9 Ağustos'ta tanıtacağı Galaxy Note 9, kutusuyla kameralara yakalandı!

Samsung Galaxy Note 9 kutusu kameraya yakalandı!

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