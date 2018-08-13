Samsung Galaxy Note 9 Kutusundan Çıkıyor!
Samsung Galaxy Note 9 tanıtımından hemen sonra elbette yeni amirali alıp ofisimize getirdik. Peki, Galaxy Note 9'un kutusundan neler çıkıyor?
Samsung, Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 9'u 9 Ağustos'ta resmi olarak tanıtmış ve biz de CHIP Online olarak tanıtımdaki yerimizi almıştık. Tanıtımın hemen ardından yeni amirali ofisimizde ağırlamakta gecikmedik ve elbette ilk olarak Galaxy Note 9'un kutusunu açtık.
Özellikle yüksek performansı, ilk kez uzaktan kontrol özelliğiyle gelen yeni S Pen'i ve Samsung'un bugüne kadar geliştirmiş olduğu en akıllı kamerasıyla dikkat çeken özellikleriyle elimizde olan Galaxy Note 9, bakalım kutusunda sahiplerine neler sunuyor?
Ercan Uğurlu
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