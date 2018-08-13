Samsung Galaxy Note 9 Kutusundan Çıkıyor!

Samsung Galaxy Note 9 tanıtımından hemen sonra elbette yeni amirali alıp ofisimize getirdik. Peki, Galaxy Note 9'un kutusundan neler çıkıyor?

Oynat Galaxy Note 9 kutudan çıkıyor! Samsung Galaxy Note 9 tanıtımından hemen sonra elbette yeni amirali alıp ofisimize getirdik. Peki, Galaxy Note 9'un kutusundan neler çıkıyor?

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