Samsung Galaxy S20 Lite ve Galaxy S20 FE Ayrı Ayrı Tanıtılabilir!

Galaxy S20 Lite ve Galaxy S20 FE (Fan Edition) hakkında bir süredir dedikodular gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar bu iki telefonun aynı cihaz olduğu düşünülüyordu ancak aslında farklı olabilecekleri ortaya çıktı.
Bunun nedeni, telefonların ikisinin de "resmi" sayılan Samsung kaynaklarında isminin geçmesi. İlk olarak Galaxy S20 Lite'ın adı, Twitter'daki sızdırıcı @smartvenkat95 tarafından Samsung ABD ve Samsung Almanya web sitelerinde keşfedildi. Samsung, web sitelerinde telefon hakkında bir bilgi vermese de, telefonun ismini kullandığı ve telefonun yakında tanıtılacağı fark edildi.
Galaxy S20 FE'nin adı ise MySmartPrice tarafından bir Bluetooth SIG sertifikasyon belgesinde keşfedildi. Aynı telefonun model numarasına Wi-Fi Alliance belgelerinde rastlamak mümkün.
Galaxy S20 Lite ve Samsung Galaxy S20 FE'nin iki farklı cihaz olması muhtemel. Ancak telefonun farklı bölgelerde farklı isimlerle anılıyor olması da mümkün. Örneğin "FE", telefonun kod adı ve "Lite" piyasaya sürüleceği ad olabilir. Dolayısıyla şimdilik çok emin değiliz, ancak telefonların adı daha çok yerde geçtikçe durum netleşecektir.
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