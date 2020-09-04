Samsung Galaxy S20 Lite ve Galaxy S20 FE Ayrı Ayrı Tanıtılabilir!

Bugüne kadar aynı telefon olduğunu düşündüğümüz Galaxy S20 Fan Edition ile Galaxy S20 Lite'ın farklı telefonlar olabileceğine dair bazı işaretler keşfedildi!

Galaxy S20 Lite ve FE ayrı cihaz mı?

Galaxy S20 Lite ve Galaxy S20 FE (Fan Edition) hakkında bir süredir dedikodular gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar bu iki telefonun aynı cihaz olduğu düşünülüyordu ancak aslında farklı olabilecekleri ortaya çıktı.

Bunun nedeni, telefonların ikisinin de "resmi" sayılan Samsung kaynaklarında isminin geçmesi. İlk olarak Galaxy S20 Lite'ın adı, Twitter'daki sızdırıcı @smartvenkat95 tarafından Samsung ABD ve Samsung Almanya web sitelerinde keşfedildi. Samsung, web sitelerinde telefon hakkında bir bilgi vermese de, telefonun ismini kullandığı ve telefonun yakında tanıtılacağı fark edildi.

Galaxy S20 FE'nin adı ise MySmartPrice tarafından bir Bluetooth SIG sertifikasyon belgesinde keşfedildi. Aynı telefonun model numarasına Wi-Fi Alliance belgelerinde rastlamak mümkün.

Galaxy S20 Lite ve Samsung Galaxy S20 FE'nin iki farklı cihaz olması muhtemel. Ancak telefonun farklı bölgelerde farklı isimlerle anılıyor olması da mümkün. Örneğin "FE", telefonun kod adı ve "Lite" piyasaya sürüleceği ad olabilir. Dolayısıyla şimdilik çok emin değiliz, ancak telefonların adı daha çok yerde geçtikçe durum netleşecektir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Eylül 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, cep telefonu ve LED TV
BİM 4 Eylül 2020 aktüel kataloğunda OPPO cep telefonu, Dijitsu TV fırsatı
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Microsoft Flight Simulator 2020'yi A'dan Z'ye İnceledik
Yakın çekim hayvan gözleri görenleri büyülüyor! Hepsi birbirinden ilginç
Samsung Galaxy S20 Lite ve Galaxy S20 FE Ayrı Ayrı Tanıtılabilir!
Bir Antivirüsün, Virüs İndirmek İçin Kullanılabileceği Aklınıza Gelir miydi
Fortnite Hesabı Çalmak, Hacker'ları Zengin Ediyor

 

 