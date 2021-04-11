Samsung Telefonlar, Bu Dev Ortaklık ile Yeni Bir Döneme Merhaba Diyebilir

Samsung gelecekteki telefonlarının kameraları için büyük bir isimle ortaklık kurmanın eşiğinde. Eğer işler iyi giderse, çok yakında Samsung Galaxy telefonlarda Olympus imzasını görebiliriz.

  • Levent Öztürk
Samsung ve Olympus için ortaklık sinyalleri

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