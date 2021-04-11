Samsung Telefonlar, Bu Dev Ortaklık ile Yeni Bir Döneme Merhaba Diyebilir

Samsung şu anda Çinli markalara karşı kamera kalitesi konusunda bir avantaja sahip ve Galaxy S21 Ultra, muhtemelen şu anda Dünya'daki en iyi akıllı telefon kameralarından birini barındırıyor. Ancak OnePlus, OPPO, Vivo ve Xiaomi gibi firmalar daha büyük sensörler kullanarak kameralarını geliştiriyor. Hatta bazıları öne çıkan, büyük, profesyonel kamera markaları ile ortaklık kuruyor. Eğer yeni söylenti doğruysa, Samsung da çok yakında aynı adımı atabilir.
Söylenilene göre Samsung, gelecekteki akıllı telefonları için kamera devi Olympus ile ortaklık kurabilir. Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'ün Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da geçtiğimiz gün yazdığına göre iki marka gelecekte işbirliği yapacak.
Bir başka kaynak da, gelecekteki akıllı telefonlarda birlikte çalışmak için Olympus'un Samsung'a teklif götürdüğünü söylüyor. Eğer iki marka arasındaki görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılırsa, bu ortaklığa ilk bakışımızı önümüzdeki yıl Galaxy S22 serisi veya bu yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Z Fold 3'ün özel bir sürümüyle edinebiliriz.
Eğer bu haber doğruysa Olympus, Hasselblad'ın OnePlus 9 serisinde OnePlus'a yardımcı olduğu gibi Samsung'a renk ayarlama ve görüntü işleme gibi işlerde yardımcı olabilir. Vivo, kısa bir süre önce X60 akıllı telefon serisi için Carl Zeiss ile ortaklık kurdu ve Huawei de uzun bir süredir Leica ile ortaklığını sürdürüyor. Ancak sadece bir kamera markası ile ortaklık kurmak, kamera performansının artacağının garantisi olamıyor. Genellikle bu tür ortaklıklar gerçek yeniliklerden ziyade pazarlama için kuruluyor.
Samsung eskiden NX markası altında profesyonel seviyede, değişebilen lenslere sahip aynasız kameralar satıyordu. Ancak Güney Koreli firma, kamera satışlarındaki düşüşün ardından 2015 yılında pazardan çekilmeye karar vermişti. Söylenene göre NX kameralarında çalışan kamera ve görüntüleme uzmanlarının tamamı akıllı telefon bölümüne geçmişti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın