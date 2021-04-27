Samsung Galaxy S21 FE'nin Nasıl Olacağı Bu Görsellerle Gözler Önüne Serildi

Samsung'un sıradaki telefonu Galaxy S21 FE'nin nasıl görüneceği, internette yayınlanan bu görsellerle birlikte ortaya çıkmış olabilir...

  • Levent Öztürk
Samsung Galaxy S21 FE'nin yeni görselleri
LetsGoDigital / Concept Creator

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Samsung Galaxy S21 FE'nin Nasıl Olacağı Bu Görsellerle Gözler Önüne Serildi

 

 