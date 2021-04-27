Samsung Galaxy S21 FE'nin Nasıl Olacağı Bu Görsellerle Gözler Önüne Serildi

Samsung Galaxy S21 FE'nin tanıtılmasına muhtemelen aylar var ancak resmi olmayan görseller aracılığıyla, muhtemel tasarımı yakından görme imkanımız oldu. LetsGoDigital tarafından paylaşılan ve Concept Creator tarafından oluşturulan bu görseller, telefon hakkında sızan bilgileri temel alıyor ve kapsamlı bir resim çiziyor.
Telefonun plastik arka kısmı ve dikdörtgen kamera bölmesi üç lensi ile sol üst köşede çıkıntı yaparak görülürken, ön kısımda ise üst merkezde nokta halinde bir kamera ile düz ekran ve ince çıkıntılar görülebiliyor.
Alt kenarda ise hoparlör ızgarası ve USB-C girişi görülürken, sağ kenarda ses ve güç tuşları yer alıyor. Bu tasarım beklenebileceği gibi Samsung Galaxy S21 serisinin geri kalanına oldukça benziyor ve daha önceki çizimlerle de büyük oranda aynı olduğu söylenebilir.
Bu çizimlerde gösterilen Samsung Galaxy S21 FE renkleri siyah, mavi, yeşil, pembe ve mor olsa da, kaynağın belirttiğine göre çizimlerde bu renklerin seçilmesinin sebebi temel olarak "öne çıkan" renkler olmalarından kaynaklanıyor. Söylentilerde belirtilene göre ise S21 FE'nin renk seçenekleri yeşil, mor, pembe, beyaz ve griyi içerecek.
LetsGoDigital'ın yazısında bazı özellikler de listelenmiş durumda ancak görünene göre site, Galaxy S21 FE'nin 6,4 inç AMOLED ekranı, 32MP ön kamerası, 6GB veya 8GB RAM'i, 128GB veya 256GB hafızası ve Snapdragon 888 veya Exynos 2100 çipseti olacağı gibi daha önceki sızıntıları tekrar ediyor.
Samsung Galaxy S21 FE'nin Ağustos ayına kadar sunulması beklenmiyor ve her ne kadar tüm bu sızıntılar ve tahmini tasarımlar inandırıcı gözükse de, şimdilik sadece sızıntı ve söylentilerden oluştuklarını unutmamak gerekiyor...
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