Samsung Galaxy S21'in Resmi Duvar Kağıtları da Sızdı

Samsung Galaxy S21 hakkında, henüz tanıtılmadan pek çok detayı sızdı. Telefonun işlemcisinden kameralarına, fiyatından ekranına kadar çok sayıda detay şu an için biliniyor. Şimdi bunlar arasına yeni biri daha katıldı; bu da cihazın ekranını süsleyecek duvar kağıtları.
Paylaşılan Google Drive klasörü içinde Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra akıllı telefonların ekranında yer alacak olan duvar kağıtları görülebiliyor. Bunlar arasında DeX kullanımında ekranda olacak olan görseller de yer alırken, yeni duvar kağıtları yağlı boya çalışması izlenimi veriyor.
Galaxy S21 duvar kağıtlarını hemen bu Google Drive klasöründe görebilirsiniz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın