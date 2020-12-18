Samsung Galaxy S21 Satın Alacaklara Büyük Güncelleme Müjdesi

2020'de bazı telefon üreticileri, cihazlarına olan Android güncellemesi desteklerini 3 yıla çıkartmıştı ve bu üreticilerin başında da Samsung gelmişti. Böylelikle akıllı telefonların 2 değil, 3 ana Android güncellemesi alacağı sevindirici bir gelişme olurken, Galaxy S21'de ise bu süre daha uzun olacak. Sebebi ise Google'ın Qualcomm'un gelecek işlemcilerini çalıştıracak telefonlara bu desteği sağlaması. İlk model ise muhtemelen Galaxy S21'de de kullanılacak olan Snapdragon 888 olacak.
Google'ın bu kararı ile beraber Samsung Galaxy S21, 4 yıllık Android güncellemesine sahip ilk telefon olabilecekken, Samsung'un Galaxy S21'in Exynos işlemcili modellerinde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu. Zira Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi telefonlarında Exynos ve Qualcomm işlemci arasındaki performans farkı bir hayli konuşulmuştu.
Haberin devamında ise, 4 yıllık Android desteğinin yalnızca Snapdragon 888 ile de sınırlı kalmayacağı yer alıyor. Görünüşe göre Google, Qualcomm işlemcisine sahip olacak her akıllı telefonu bu kategoriye dahil edecek. Bunun anlamı gelecekte piyasaya çıkacak orta sınıf akıllı telefonların da daha uzun süre güncel kullanımı mümkün olacak.
Google'ın bu hamlesi açıkçası oldukça sevindirici. Konunun Samsung tarafını ilgilen kısmı olan Galaxy S21'de ise nasıl bir yol izleneceğini 14 Ocak günü hep birlikte göreceğiz.
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