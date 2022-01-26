Samsung, Galaxy S22 Serisinin Tanıtım Tarihini Resmi Olarak Açıkladı!

Yeni Galaxy S22 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliği ile ilgili çok sayıda iddia ve sızıntı gördük. Genel kanı, etkinliğin Şubat ayında gerçekleşeceği yönündeydi ancak kesin bir tarih açıklanmış değildi. Ama bugün, kesin tarih Samsung tarafından duyuruldu.
Samsung, 9 Şubat için Galaxy Unpacked 2022 etkinliğini resmi olarak onayladı. Şirketin etkinlikte Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'yı tanıtacağını söylemeye herhalde gerek yok. Etkinlik, tahmin edilebileceği gibi çevrimiçi olarak düzenlenecek. Saati ise, Türkiye saati ile 17:00 olarak açıklandı.
Samsung, etkinlik duyurusu için hem özel bir video yayınladı, hem de davetiyeyi paylaştı.
Bu etkinliğin Samsung için çok ilginç bir etkinlik olacağı kesin. Galaxy S serisi, ilk kez dahili bir S Pen ile gelecek ve bu da, Galaxy Note serisi ile S22 serisinin birleşmesi anlamına gelecek. Ayrıca Unpacked Şubat etkinliğinde, Galaxy Tab S8'i görme ihtimalimiz de oldukça yüksek.
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