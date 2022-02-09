Samsung Galaxy Tab S8 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Bilmeniz Gerekenler

Samsung, beklenen Galaxy Unpacked etkinliğini sonunda gerçekleştirdi ve paketten yeni Galaxy S22 serisi amiral gemisi akıllı telefonları ile birlikte Galaxy Tab S8 tablet ailesi çıktı. Bu yıl 3 yeni Galaxy Tab S8 tabletini tanıtan Samsung, yeni seri ile tablet kullanıcılarına önemli özellikler sunuyor.
Geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy Tab S7 FE tabletleri ile tüketicilerin karşısına çıkan Samsung, bu yıl çekirdek ailede Ultra modeline de yer veriyor. Muhtemelen sonrasında da daha uygun fiyatlı Galaxy Tab S8 FE modelini de göreceğiz, ancak o zamana kadar, şimdi bu 3 yeni tablete yakından bakalım ve özelliklerine değinelim.
Samsung Galaxy Tab S8 Tasarımları Nasıl?
Öncelikle her 3 tabletin de oldukça güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki Galaxy Tab S7 serisi gibi hem tablet hem bilgisayar şeklinde kullanılabilecek yapıda tasarlanan tabletler, ayrıca kalem kullanımıyla beraber çizim yeteneği olan kişilere de ihtiyacı olan fonksiyonelliği sağlıyor.
Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8+ modellerini grafit, gümüş ve pembe renk seçenekleri ile bulabiliyorken, Galaxy Tab S8 Ultra modelini ise grafik renk ile tercih edebiliyorsunuz. Tabletlerin boyutları ve ağırlıkları ise pek tabii ki birbirlerine göre farklılık gösteriyor.
Galaxy Tab S8 serisinin boyut ve ağırlıkları şu şekilde:
- Galaxy Tab S8: 165.3 x 253.8 x 6.4 mm / 503 gr. (wi-fi), 507 gr. (5G)
- Galaxy Tab S8+: 185 x 285 x 5.7 mm / 567 gr. (wi-fi), 572 gr. (5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra: 208.6 x 326.4 x 5.5 mm / 726 gr. (wi-fi), 728 gr. (5G)
Samsung Galaxy Tab S8 Ekranları Nasıl?
Samsung, 3 yeni Tab S8 modelinde farklı ekran boyutları kullanmış. Galaxy Tab S8 , 11 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi iken, Galaxy Tab S8+ 12.3 inç, Galaxy Tab S8 Ultra ise tam 14.6 inç boyutunda ekrandan oluşuyor. Böylece Galaxy Tab S8 Ultra, gerçekten de bir dizüstü bilgisayar kullanımına oldukça yakın duruyor.
Ekran çözünürlükleri de ekran boyutlarıyla doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Galaxy Tab S8'in ekran çözünürlüğü 2560x1600 piksel olurken, Galaxy Tab S8+'ta 2800x1752 piksel, Galaxy Tab S8 Ultra'da ise 2960x1848 piksel çözünürlük kullanılmış. Ekran boyutuyla beraber çözünürlüğün artırılması, piksel yoğunluğuna direkt etkide bulunuyor. Böylece 3 tabletin ekranı da gayet doygun renk üretiminde bulunuyor ve pikselleşmeler görünmüyor.
Bu arada 3 tablet de 120Hz tazeleme hızına sahip. Bu sayede kullanıcılar akıcı bir kullanım deneyimi elde edebilecekler. Ancak önemli bir fark, Galaxy Tab S8'de kullanılan panelde ortaya çıkıyor. Samsung, tıpkı geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S7'de olduğu gibi Galaxy Tab S8'de de TFT panel ekran kullanmış. Buna karşın Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra modellerinde Super AMOLED ekran mevcut durumda.
Ekranla ilişkin söyleyebileceğimiz bir diğer detay da Galaxy Tab S8+ ve Galaxy Tab S8 Ultra'nın parmak izi sensörlerinin ekranda bulunduğu. Buna karşılık Galaxy Tab S8 modelinde parmak izi sensörü tabletin kenarına yerleştirilmiş.
Samsung Galaxy Tab S8 Özellikleri Neler?
Tabletlerde en önemli yenilikler arasında yenilenen işlemci kuşkusuz başı çekiyor. Geçtiğimiz yıl tabletlerinde Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciye yer veren Samsung, bu sene de Qualcomm'un yeni nesil işlemcisini tabletlerinin kalbine yerleştirmiş. Her 3 modelde de 4 nm fabrikasyon sürecine sahip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi yer alıyor. Böylece işlem kabiliyeti bir hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz bu tabletlerin.
RAM ve depolama alanı konusunda ise tabletler farklılıklara sahip. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8+, 8 ve 12 GB RAM seçenekleri ile bulunabilecekken, depolama kapasite seçenekleri olarak da 128 GB ve 256 GB mevcut olacak. Galaxy Tab S8 Ultra'da ise RAM ve hafıza daha geniş kapasitelere ulaşabiliyor. 8 GB ve 12 GB'ın yanı sıra tam 16 GB RAM seçeneğine de sahip Galaxy Tab S8 Ultra. Depolama noktasında da ek olarak 512 GB'lık seçenek ile bulunabilecek. Ayrıca 3 tablette de microSD kart desteğinin yer aldığını ve 1 TB'a kadar depolama kapasitesi artırımında bulunabileceğinizi de söyleyelim.
Tabletlerin bataryaları ise değişmemiş. Galaxy Tab S8, tıpkı selefi gibi 8000 mAh kapaitesinde, Galaxy Tab S8+ ise 10900 mAh kapasitesinde batarya içeriyor. Eklenen Galaxy Tab S8 Ultra ise 11 bin 200 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi. Her 3 tabletin de 45W gücünde hızlı şarj deteğine sahip olduğunu söyleyelim ve ekleyelim: Şarj adaptörlerini ayrıca satın almanız gerekecek, kutudan çıkmıyorlar.
Android 12 işletim sistemini kullanan 3 tablet de 5G, LTE, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 kablosuz teknolojileri destekliyorlar. Her 3 tabletin de Wi-Fi ve 5G model seçeneği ayrı olarak bulunuyor. Fiziksel bağlantı noktasında ise USB-C 3.2 portunun kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca ses konusunda Samsung, bu tabletlerinde de 4 yönlü hoparlörler kullanmış ve bu hoparlörlerini AKG ve Dolby Atmos desteğiyle donatmış. Böylece tabletlerin gayet kaliteli bir ses performansı sunduğundan söz edebiliriz.
Son olarak her 3 modelin de kutusundan S Pen ile çıktığını söyleyelim.
Samsung Galaxy Tab S8 Kameraları Nasıl?
Tabletlerin kameralarına geldiğimizdeyse, Galaxy Tab S8 Ultra'nın diğer 2 modelden ayrıldığını görüyoruz. Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8+ modellerinde önde tek 12 MP geniş açılı kamera yer alırken, Galaxy Tab S8 Ultra modelinde ise ön tarafta çift 12 MP kamera bulunuyor. Bunlardan biri geniş, bir diğeri ise ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor.
Her 3 model de 4K video kaydı yapabilirken, arka kameraları da tabletlerin bir diğer ortak paydası. 13 MP AF ve 6 MP ultra geniş açılı arka kameraların bulunduğu tabletlerin bu kameraları LED flaşla da destekleniş durumda.
Sonuç
Sonuç olarak Galaxy Tab S8 serisi gerçekten de güzel görünüyor ve güzel özellikleri barındırıyorlar. İlk intibada fazlasıyla memnun kaldığımız tabletlerle ilişkin nihai kararımızı kuşkusuz detaylı incelemede bulunduktan sonra sizlerle paylaşacağız. Elbette bu noktada fiyatları da önemli bir diğer konu. Bekleyip göreceğiz.
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