Samsung'dan Galaxy Store Açıklaması: Ücretli Uygulamalar Gidiyor!

Samsung, önümüzdeki aydan başlayarak bazı ülkelerde ücretli Galaxy Store içeriğini kapatacağını doğruladı. Ücretsiz uygulamalar ise olduğu gibi kalacak.

Galaxy Store'da Ücretli Uygulamalar Gidiyor!

Samsung, uygulama mağazası Galaxy Store'un, bazı ülkelerde ücretli içerik sunmayı durduracağını açıkladı. Bu yeni politika değişikliğinden etkilenecek pazarlar şunlar: Arnavutluk, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, İzlanda, Moldova, Pakistan ve Uruguay. Bu bölgelerdeki ücretli içeriğin neden Galaxy Store'dan kaldırılacağına dair kesin bir açıklama yapılmadı, ancak nedenin Samsung'un kendi politikaları değil, her ülkenin çevrimiçi ödemeleri işleme yöntemiyle ilgisi olduğu düşünülüyor.  

Her durumda, bu ülkelerde uygulamaları zaten satın almış olan Galaxy Store kullanıcıları, mağazadaki Uygulamalarım bölümüne erişerek satın aldıkları uygulamaları 26 Ocak'tan sonra da indirebilecekler. Ancak uygulama geliştiriciler, bu pazarlarda ya ücretli uygulamalarının Galaxy Store'dan kaldırılmasına seyirci kalacak ya da tamamen ücretsiz alternatifler sunacaklar. Her durumda, 26 Ocak tarihinden sonra Galaxy Store'da artık paralı uygulama olmayacak.  

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