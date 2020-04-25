Samsung Galaxy Tab S6 Lite Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung'un Türkiye'de satışa sunulacak yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite, not almak ve üretmek için yenilenen tasarıma sahip bir S Pen'e ve bir önceki modele göre daha fazla eğlence sunan sürükleyici bir ekrana sahip olmasıyla dikkatleri üzerine topluyor.