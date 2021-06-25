Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung'un S Pen Destekli İlk Katlanabiliri Olacak

Samsung'un Ağustos 2021'de Galaxy Z Flip 3 ile birlikte Galaxy Z Fold 3'ü piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman etkinliği öncesinde, tasarımıyla birlikte cihazın çoğu özelliği ve teknik özellikleri internete sızdı. Ve artık, Galaxy Z Fold 3'ün Samsung'un S Pen destekli ilk katlanabilir telefonu olacağı doğrulanabilir.
Galaxy Z Fold 3'ün ABD sürümü (SM-F926U ve SM-F926U1) bugün erken saatlerde FCC sertifikasını aldı ve destekleyici belgeler birçok heyecan verici bilgiyi ortaya çıkartıyor. Katlanabilir akıllı telefon 5G (mmWave ve 6GHz altı), 4G LTE, CDMA, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC ve UWB özelliklerine sahip olacak. Ayrıca Samsung'un S Pen desteğiyle gelen ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak da öne çıkacak.
Bunların yanı sıra 9W Qi kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarj desteği de sunulacak.
Ancak, S Pen cihazla birlikte gelmeyebilir ve telefonda kalemi saklamak için özel bir yuva olmayabilir. Samsung, Galaxy S21 Ultra gibi Galaxy Z Fold 2 için de S Pen yuvası içeren ek bir kılıf satabilir.
Daha önceki haberlere bakıldığında ise karşımıza şunlar çıkıyor: Galaxy Z Fold 3, 6,2 inçlik bir kapak ekranına (Süper AMOLED Infinity-O) ve 7,5 inçlik Süper AMOLED katlanabilir ekrana sahip olacak. Her iki ekranın da 120Hz yenileme hızına ve HDR10+ özelliğine sahip olduğu söyleniyor. Telefon bir Snapdragon 888 işlemci, 12GB/16GB RAM, 256GB/512GB depolama, stereo hoparlör ve resmi bir IP derecesi ile donatılmış olarak sunulabilir.
Galaxy Z Fold 3'ün Galaxy Z Fold 2'den %20 daha ucuz olabileceği de daha önce bildirilen bilgiler arasındaydı.
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