Samsung Galaxy Z Katlanabilir Telefonlarındaki Z Harfini Kaldırmaya Başladı

Ukrayna'da devam eden savaşta Rusya'ya karşı tepkisini gösteren şirketlerden biri de Samsung olmuştu. Ve şimdi Güney Koreli şirketin, Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefonlarında, en azından bazı pazarlar için artık "Z" markalamasını kullanmayacağı ortaya çıktı.
Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, artık Samsung'un Estonya, Letonya ve Litvanya web sitelerinin tamamında Galaxy Fold 3 ve Galaxy Flip 3 olarak listeleniyor. URL ve ürün sayfası arasında görülen fark, bu değişikliğin oldukça yeni olduğunu doğruluyor. İlginç bir şekilde, Samsung'un Ukrayna web sitesinde hala Z markası duruyor ve sembolün ilk silinmesi gereken yerin Ukrayna olması gerektiği düşünüldüğünde ilginç bir durum ortaya çıkıyor.
Samsung tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Samsung'un bu kararı neden verdiğinin ise oldukça açık olduğu kesin. "Z" sembolü, geçtiğimiz süre boyunca Rus ordusuyla neredeyse özdeşleşmiş bir sembol.
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