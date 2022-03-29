Samsung Galaxy Z Katlanabilir Telefonlarındaki Z Harfini Kaldırmaya Başladı

Samsung, en azından bazı ülkelerde, katlanabilir Galaxy Z telefonlarında kullandığı Z markasını kaldırmaya başladı. Bunun nedeni ise, muhtemelen Z harfinin Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusunun simgesi haline gelmiş olması.

  • Levent Öztürk
Samsung, katlanabilirlerin Z markasından vazgeçti

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