Apple ve Microsoft Gibi, Samsung da Rusya'daki Satışlarını Durdurdu!

Apple ve Microsoft gibi devlerin ardından, Güney Koreli Samsung da Rusya'ya yaptığı ürün nakliyatlarını ve Rusya'daki satışlarını durdurduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde: "Düşüncelerimiz ve önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliğini sağlamak. Mülteciler için yardım da dahil olmak üzere bölgedeki insani çabaları aktif olarak desteklemeyi planlıyoruz. Bu amaçla, 1 milyon doları tüketici elektroniği ürünleri olmak üzere 6 milyon doların yanı sıra çalışanlarımızdan gönüllü bağışlar yapıyoruz.
Mevcut jeopolitik gelişmeler nedeniyle Rusya'ya sevkiyatlar durdurulmuştur. Sonraki adımlarımızı belirlemek için bu karmaşık durumu aktif olarak izlemeye devam ediyoruz."
Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, dün Twitter üzerinden Samsung'a bu konuda çağrıda bulunmuştu. Samsung da bu çağrıya satışları durdurarak cevap vermiş oluyor.
@Samsung, I urge you to take a step towards world peace! As long as Russian tanks and missiles bomb kindergartens and hospitals in Ukraine, your cool equipment cannot be used by Russians! pic.twitter.com/xjOInduclD— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 4, 2022
Rusya, Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Dünya'nın büyük kısmından gelen yaptırım kararları ile karşı karşıya kaldı. Pek çok büyük şirket Rusya ile iş yapmayı bırakırken, ülkenin önemli bankaları da SWIFT sisteminden çıkartıldı.
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