Apple ve Microsoft Gibi, Samsung da Rusya'daki Satışlarını Durdurdu!

Samsung, Ukrayna yetkililerinden gelen çağrıya kayıtsız kalmadı ve diğer pek çok teknoloji devi gibi, Rusya'daki satışlarını durdurduğunu açıkladı. İşte şirketten gelen resmi açıklama...