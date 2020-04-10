Samsung, Huawei'ye Kendi 5G Modemlerini Satmaya Hazırlanıyor

Digitimes'ın endüstri kaynaklarından alıntı yaparak belirttiğine göre Samsung ve MediaTek, Huawei'ye düşük ve orta seviye akıllı telefonlarında kullanması için 5G çipsetleri tedarik etmeyi planlıyor.
Görünene göre Huawei, 5G modemler için Qualcomm'a bağlılığını azaltmayı istiyor ve Samsung da Çinli OEM'i kendi 5G çözümleri için potansiyel bir müşteri olarak görüyor. Huawei'nin sahibi olduğu çip üreticisi HSilicon ürün kataloğunda iki 5G modemi bulunuyor: 2018 yılında tanıtılan Balong 5G01 ve geçtiğimiz yıl özellikle üst seviye akıllı telefon segmenti için tasarlanan Balong 5000.
Benzer bir şekilde Samsung'un da iki ürünü bulunuyor: Exynos Modem 5100 ve Exynos Modem 5123. Bunların ilki, Exynos 9820 ve 9825 de dahil olmak üzere üst seviye çözümlerde kullanılırken, ikincisi ise bir başka üst seviye SoC olan Exynos 990 ile eşleştirilmiş durumda.
Haberin doğruluğu ve Huawei'nin var olan tedarik zincirinin dışında 5G modem arayıp aramadığı halen tam olarak bilinmiyor. Ama iddialara bakarsak ve bu arayışın gerçek olduğunu kabul edersek, Samsung veya MediaTek'in (ya da her ikisini) Huawei için güçlü birer ortak olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
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