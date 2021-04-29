Samsung, LG'nin Elindeki 5G ve LTE Patentleri İçin Düğmeye Bastı

Bu yılın daha erken dönemlerinde LG'nin mobil pazarından çekilmesi ile beraber Samsung Electronics'in LG'nin 5G patent portföyüyle ilgilenmeye başladığı söylenmişti. Tabii ki Samsung'un yanı sıra pek çok firmanın da LG'nin patentlerini almayı istediğini unutmamakta fayda var. Ancak Samsung, bu 5G teknolojilerini elde etmek için alternatif yollar arıyor gibi görünüyor.
LG mobil pazarından ayrılmış olsa da, hem LTE hem de 5G teknolojileri için halen çok değerli pek çok patente sahip. LG, geçtiğimiz yıl Nokia ve Samsung'un ardından en büyük üçüncü 5G teknolojisi patent sahibiydi. Kaynakların söylediğine göre LG'nin LTE ve 5G teknolojilerini kapsayan patent portföyü 1 ve 1,5 trilyon won (900-1,3 milyon dolar) arasında bir değere sahip.
Söylenilene göre bazı patent avcıları da satın alma amacıyla LG'nin portföyüne bakıyor. Onlar için bunun oldukça mantıklı olduğu söylenilebilir çünkü bu firmaların çalışma sistemi genellikle patentleri ellerinde tutarak kar amacıyla lisans anlaşmaları düzenlemek ve bu patentli teknolojileri kendi ürünlerinde kullanmıyorlar.
Ancak Samsung bu konuda henüz resmi bir açıklama yapmış değil ve firmanın LG'nin 5G patentleri ile ne kadar ilgilendiğini öğrenmek için bir süre beklememiz gerekebilir...
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