Samsung, LG'nin Elindeki 5G ve LTE Patentleri İçin Düğmeye Bastı

Akıllı telefon pazarından çıktığını açıklayan LG'nin elindeki LTE ve 5G patentleri, Samsung'un bir numaralı hedefi haline gelmiş gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Samsung'un LG planı şekilleniyor

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