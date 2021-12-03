Samsung'un Merakla Beklenen Telefonu Galaxy A73, Tüm Detaylarıyla Sızdı!

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy A telefonu, yani Galaxy A73, tasarımı ve özellikleriyle birlikte internette ortaya çıktı!

  • Levent Öztürk
Galaxy A73 tüm detaylarıyla internete sızdı!

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