Samsung'un Merakla Beklenen Telefonu Galaxy A73, Tüm Detaylarıyla Sızdı!

Samsung'un Galaxy A53, Galaxy A33 ve hatta Galaxy A13 (5G versiyonu dün resmiyet kazandı) için bolca sızıntı oldu. Ancak en çok merak edilen model, yani Galaxy A73 hakkında pek bilgi bulunmuyordu. Nihayet @Onleaks ve Zoutons tarafından sunulan renderlar sayesinde, akıllı telefonun nasıl görüneceğini biliyoruz.
Galaxy A73'ün arkasında, Galaxy A72'yi andıran, hemen göze çarpan üçlü kamera düzeni görülüyor. Ön tarafında ise yine ekranın üst kısmına yerleştirilmiş delikli bir ön kamera yer alıyor. Temel olarak, genel tasarım söz konusu olduğunda pek bir değişiklik görülmediğini söyleyebiliriz.
Güç düğmesi ve ses düğmesi, Galaxy A73'ün kasasının sol kenarında bulunuyor. Son olarak, üstte bir SIM kart yuvası ve altta bir USB Type-C bağlantı noktası var. Ne yazık ki, çok sayıda alıcının kararını etkileyebilecek bir şekilde bir 3.5mm ses girişi görülmüyor.
Önceki söylentiler bize Galaxy A73'ün 108MP kamera sensörüne sahip ilk Galaxy A serisi akıllı telefon olacağını söylüyordu. Ancak Samsung'un muhtemelen ekran fiyatını ucuzlatacağı ve BOE (veya başka bir Çinli OEM) tarafından üretilen ekranları kullanacağı düşünülüyor.
Son olarak Galaxy A73, büyük ihtimalle su geçirmezlik özelliğini de taşıyacak...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın