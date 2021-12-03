Samsung, Galaxy A Serisinin En Önemli Eksiğini Yeni Modellerde Tamamlıyor!

Suya dayanıklılık genellikle ileri teknolojiye sahip üst seviye akıllı telefonlara has bir özellik. Samsung da bugüne kadar tanıttığı telefonlarda bu kuralı uygularken, 2022 yılı ile beraber farklı bir yol izleyecek gibi görünüyor.
Samsung'un Galaxy A serisi çok tuttu. Pek çok amiral gemisi telefon özelliğini bulundurması ve üst seviye modellere göre daha uygun fiyatlı olmasının bunda katkısı çok. Samsung da bundan memnun olacak ki, gelecek Galaxy A serisi telefonlarına daha fazla özellik katmayı düşünüyor. Bunların başında ise, suya dayanıklılık geliyor.
The Elec'ten gelen bir rapor da bunu destekler nitelikte. Şirketin gelecek Galaxy A serisi telefonlarında su ve toz dayanıklılığının yer alabileceğinden bahseden rapor, Galaxy A33 ile beraber bu hareketin başlayacağını söylüyor.
Samsung, toz ve su yalıtımı için gerekli silikon parçaları Güney Koreli Yuaiel firmasından tedarik edecek. Ayrıca akıllı telefonlarını su ve toza karşı dayanıklı hale getirerek üretim sürecini de basitleştiren şirket, seri üretimi de kolaylaştırmış. Bununla birlikte, bazı cihazların amiral gemisi modelleriyle aynı korumayı alması da pek olası değil gibi görünüyor. Muhtemelen Samsung, modele göre bir IP sınıf derecelendirmesine gidecek. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz...
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