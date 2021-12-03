Samsung, Galaxy A Serisinin En Önemli Eksiğini Yeni Modellerde Tamamlıyor!

Samsung, Galaxy A serisi telefonlarında bir türlü yer vermediği bu önemli özelliği nihayet seriye getirmeye karar verdi.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy A Serisi Suya Dayanıklı Olacak!

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