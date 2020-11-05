Samsung, Önemli Bir Servisini Daha Kapatacağını Duyurdu

Samsung, Find My Car, MirrorLink, S Voice ve PlayGalaxy de dahil olmak üzere son birkaç yılda çeşitli uygulamaları ve hizmetleri kapattı. Şimdiyse sırada S Translator var.

Samsung, ilgi görmeyen bir servisini kapatacak

Samsung, Kasım ayı sonu itibarı ile S Translator çeviri servisini kapatacağını açıkladı. Ancak, çeviri için kullanılacak bir alternatif hala sunuluyor. Firma, S Translator hizmetini 1 Aralık 2020'de kapatacağını Güney Koreli kullanıcılara gönderdiği bir bildirimle duyurdu. Ayrıca Samsung, hizmeti iyileştirmek için kullanıcılardan toplanan kişisel bilgilerin herhangi bir gecikme olmaksızın silineceğini söyledi ve S Translator kullanıcılarına hizmete ilgi gösterdikleri ve yıllarca kullandıkları için teşekkür etti.

S Translator 11 dil arasında çeviri hizmeti sunuyordu: Brezilya Portekizcesi, İngilizce (İngiltere), İngilizce (ABD), Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve İspanyolca.

S Translator kullanıcılarının bundan böyle çeviri için Bixby'yi kullanabilecekleri belirtiliyor. Elbette, Google Translate veya Microsoft Translator gibi servislere de geçmek mümkün. Her ikisi de Bixby'den daha fazla dil seçeneği sunuyor. Yine de Samsung, pes etmeye niyetli görünmüyor: Bixby'nin çeviri hizmetini cihaz-üstü AI kullanarak daha da iyileştireceğini belirtti.

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