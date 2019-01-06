Samsung, Otomobil Odaklı Exynos Çipi Tanıttı
Samsung, Exynos işlemcileri için yepyeni bir alan daha bulmuş gibi görünüyor!
Samsung, 2017 yılında Audi için Exynos işlemci üretimine başlayacağını duyurmuştu. Bu amaç için Audi İlerici Yarıiletken Programı'na tedarikçi sıfatıyla kayılan Güney Koreli teknoloji devi, bu alanda Alman otomobil üretcisine işlemci tedariğini sağlıyordu.
Samsung geçtiğimiz gün bu alandaki çalışmalarını resmileştirerek Exynos Auto'yu duyurdu. Samsung'un otomobil-markalı ilk çipi olan Exynos Auto V9, Audi'nin bir sonraki nesil araçlarında bilgi erişimi ve araç içi eğlence sistemlerine güç verecek.
Samsung Cihaz Çözümleri Bölümü başkan yardımcısı Kenny Han, gelişmeyi "Yeni Exynos Auto serisi ürünlerini duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Exynos Auto V9, yüksek işlem gücünü otomobil içi bilgi ve eğlence sistemlerine getirecek ve bunu yaparken otomobil endüstrisinin yüksek güvenilirlik standartlarını sağlayacak." ifadeleriyle duyurdu.
Exynos Auto V9, gelişmiş araç içi kontrol sistemlerini yönetmek için tasarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. İşlemci, araç içerisinde güvenlik ve daha eğlenceli bir deneyim adına birden çok ekrandaki içerikleri yönetebilecek. İşlemci, 8nm'lik üretim teknolojisine sahip ve ARM'ın en son teknoloji Cortex-A76 işlemci çekirdeğini barındırıyor. Cortex-A76 destekli sekiz işlemci çekirdeği, 2.1 GHz'e kadar frekans hızı sunuyor.
Güçlü işlemci çekirdeklerine ARM Mali G76 grafik birimi ve premium HiFi 4 dijital ses sinyal işlemcisinin yanı sıra bir nöral yapay zeka ünitesi de eşlik ediyor. İşlemcide bulunan yüksek teknik kadro, işlemciye dahil bir güvenlik çipi ile korunuyor ve Otomobil Güvenlik Entegrasyon Seviyesi (ASIL)-B standartlarını destekliyor. İşlemci, LPDDR4 ve LPDDR5 DRAM desteğine de sahip.
Exynos Auto V9, altı adede kadar ekran ve on iki adede kadar kameranın verilerini işleyebiliyor. Mali G76 GPU çekirdeklerinden üç ayrı set bulunduran işlemci; bu sayede merkezi bilgi paneline, bütünleşik ekranlara ve arka koltuktaki ekranlara aynı anda veri akışı sağlayabiliyor.
Eğer Exynos Auto V9 bu alanda başarılı olursa Güney Koreli teknoloji devi Exynos Auto serisini diğer araç üreticilerine de tedarik edebilir. Otomobiller günümüzde hiç olmadığı kadar bağlantı seçeneklerine kavuştu ve bu sebeple araçlarda daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyuluyor. Samsung'un otomobiller için özel olarak üretilen işlemcisi, tam da bu ihtiyaca yönelik bir ürün olmayı başarıyor gibi görünüyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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