Samsung, S21 Ultra'da Kullandığı ISOCELL HM3 İçin Özel Bir Video Yayınladı

Samsung'un ISOCELL HM3 görüntü sensörü şu an şirketin amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'da kullanılıyor ve bu sensör sahip olduğu yetenekleriyle Galaxy S21 Ultra'yı kamerasıyla en iyi akıllı telefonlardan biri konumuna yerleştiriyor. Şirket, piyasadaki en gelişmiş 108 MP kamera olarak nitelendirilen bu sensörü için yeni bir video yayınladı. Peki, Samsung, neden halihazırda kullanmış olduğu ISOCELL HM3 hakkında yeni bir tanıtım videosu yayınlamış olabilir?
Yeni videoda ISOCELL HM3'ün önemli özelliklerine işaret eden Samsung'un, bu yeni kamera sensörünün yeteneklerine bir kez daha dikkat çekmek istiyor olmasının sebebi, yakında tanıtılacak yeni bir akıllı telefon olabilir.
Normal şartlarda şirketin bu yaz aylarında yeni Galaxy Note modelini tanıtması gerekiyor. Fakat Galaxy Note 21 olacak mı, olmayacak mı henüz netlik kazanmış değil. Ancak büyük bir sürpriz olmazsa bu sene Galaxy Note 21'i göremeyeceğiz, zira hem çip krizi hem şirketin katlanabilir akıllı telefonlarına yönelmesi şirketin bu yeni telefonu "şimdilik" atlayacağını gösteriyor.
Hemen yukarıda izleyebileceğiniz yayınlanan ISOCELL HM3 tanıtım videosunda, ISOCELL 2.0 teknolojisinin pikselleri ayırıp renk doğruluğunu ne derece artırdığı gösterilirken, Nanopixel teknolojisi de detaylandırılmış. Yüksek ve düşük ışıklı ortamlardaki performansından bahsedilirken, bir diğer teknoloji olan Smart-ISO ile beraber de 12 bit renk derinliği ile yüksek kalitede HDR görüntülerin çekilebildiği anlatılıyor.
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