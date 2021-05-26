Samsung, S21 Ultra'da Kullandığı ISOCELL HM3 İçin Özel Bir Video Yayınladı

Samsung, Galaxy S21 Ultra'nın piyasaya sürülmesinden aylar sonra, telefonda kullandığı ISOCELL HM3 kamera sistemine ilişkin yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı!

  • Ercan Uğurlu
Samsung ISOCELL HM3 Tanıtım Videosu Yayınlandı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
TP-Link'ten Nintendo Switch ile de Uyumlu Gigabit Ağ Adaptörü
AppGallery'den Tüm Android Kullanıcılarına Harika Hediyeler
Samsung, S21 Ultra'da Kullandığı ISOCELL HM3 İçin Özel Bir Video Yayınladı
Instagram Kullanıcıları İçin Büyük Yenilik: Beğenme Sayılarını Gizleyin!
"Charlie Parmağımı Isırdı": Efsane YouTube Videosu Artık Yok!

 

 